藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 謝浩賢Chris Tse／詩二首 譯／陳柏煜

2025/11/13 05:30

譯◎陳柏煜譯◎陳柏煜

譯◎陳柏煜

狼性

當我還是一隻變身中的小狼

詭計多端的月亮，引力之旺盛

拉出了我內在的野獸。在街上闊步

帶著我磨利的嚎叫搜索夜晚

目光鎖定不信或無懼我族之輩

溫暖的心臟。他們的錯覺中

有什麼激起了我的渴欲，找到

他們的屋簷根本不難。我教他們怕。

這就是多年來我做一個潛伏幽魂的夜晚日常；我脫下

山羊皮，嚇壞。我愉快地舔拭傷口

直到一個隨機的夜晚，月亮拒絕了我的皮。

野獸沒有來。困惑且挫折，我奔跑

直到一頭栽進肅穆的銀湖，不知道

是從一場幻夢中鬆綁或僅僅是溺斃。

搜尋紀錄

問問你爸媽

搜尋引擎出現前

他們是怎麼弄清

這世界。他們怎麼處理

未／知的重擔？

水訴說著時間的故事

而天氣騰出空間

讓恐懼蜷縮在

自私的快樂之間。

提問不曾缺席

不曾有哪一個

對洞口太亮的

問題。問問你爸媽

多少次他們回到

原點，為了

挖出內在信念

從前，天空是留給

充滿希望的目光

數十年過去；世界

仍不算能妥善保存的地方

■謝浩賢（Chris Tse，1982-）著有三本英文詩集，其中《超級模範少數》（2022）入圍2023年美國「Lambda Literary Awards」決選名單。謝浩賢是現任的紐西蘭桂冠詩人。兩首詩都獲得原作者授權翻譯。

