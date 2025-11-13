【自由副刊】 謝浩賢Chris Tse／詩二首 譯／陳柏煜

譯◎陳柏煜

．

狼性

．

當我還是一隻變身中的小狼

詭計多端的月亮，引力之旺盛

拉出了我內在的野獸。在街上闊步

帶著我磨利的嚎叫搜索夜晚

目光鎖定不信或無懼我族之輩

溫暖的心臟。他們的錯覺中

有什麼激起了我的渴欲，找到

他們的屋簷根本不難。我教他們怕。

這就是多年來我做一個潛伏幽魂的夜晚日常；我脫下

山羊皮，嚇壞。我愉快地舔拭傷口

直到一個隨機的夜晚，月亮拒絕了我的皮。

野獸沒有來。困惑且挫折，我奔跑

直到一頭栽進肅穆的銀湖，不知道

是從一場幻夢中鬆綁或僅僅是溺斃。

．

搜尋紀錄

．

問問你爸媽

搜尋引擎出現前

．

他們是怎麼弄清

這世界。他們怎麼處理

．

未／知的重擔？

水訴說著時間的故事

．

而天氣騰出空間

讓恐懼蜷縮在

自私的快樂之間。

提問不曾缺席

不曾有哪一個

對洞口太亮的

．

問題。問問你爸媽

多少次他們回到

．

原點，為了

挖出內在信念

．

從前，天空是留給

充滿希望的目光

．

數十年過去；世界

仍不算能妥善保存的地方

．

■謝浩賢（Chris Tse，1982-）著有三本英文詩集，其中《超級模範少數》（2022）入圍2023年美國「Lambda Literary Awards」決選名單。謝浩賢是現任的紐西蘭桂冠詩人。兩首詩都獲得原作者授權翻譯。

