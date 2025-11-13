限制級
【自由副刊】 謝浩賢Chris Tse／詩二首 譯／陳柏煜
譯◎陳柏煜
．
狼性
．
當我還是一隻變身中的小狼
詭計多端的月亮，引力之旺盛
拉出了我內在的野獸。在街上闊步
帶著我磨利的嚎叫搜索夜晚
目光鎖定不信或無懼我族之輩
溫暖的心臟。他們的錯覺中
有什麼激起了我的渴欲，找到
他們的屋簷根本不難。我教他們怕。
這就是多年來我做一個潛伏幽魂的夜晚日常；我脫下
山羊皮，嚇壞。我愉快地舔拭傷口
直到一個隨機的夜晚，月亮拒絕了我的皮。
野獸沒有來。困惑且挫折，我奔跑
直到一頭栽進肅穆的銀湖，不知道
是從一場幻夢中鬆綁或僅僅是溺斃。
．
搜尋紀錄
．
問問你爸媽
搜尋引擎出現前
．
他們是怎麼弄清
這世界。他們怎麼處理
．
未／知的重擔？
水訴說著時間的故事
．
而天氣騰出空間
讓恐懼蜷縮在
自私的快樂之間。
提問不曾缺席
不曾有哪一個
對洞口太亮的
．
問題。問問你爸媽
多少次他們回到
．
原點，為了
挖出內在信念
．
從前，天空是留給
充滿希望的目光
．
數十年過去；世界
仍不算能妥善保存的地方
．
■謝浩賢（Chris Tse，1982-）著有三本英文詩集，其中《超級模範少數》（2022）入圍2023年美國「Lambda Literary Awards」決選名單。謝浩賢是現任的紐西蘭桂冠詩人。兩首詩都獲得原作者授權翻譯。
