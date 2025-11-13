【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯．10之10】 曹瑋／移監

◎曹瑋

◎曹瑋

時間：清晨四點整。

「4499，準備移監，把東西整理好。」

4499看見自己的號碼牌，貼在房門的瞻視孔上，他即刻會意過來。

「喔！我都整理好了，沒什麼東西。」

「好，二十分鐘後，中央台會過來開門。」

4499捲起地板上自己的竹蓆，隨身東西不多，除了必需的寢具，他將2266給他的一百多支原子筆和筆記本，都放進置物箱，再把自己研讀的文學書籍，也放進箱子裡，他能依靠的只有這些東西，和監獄時間。

舍房裡一時間煙霧彌漫起來，光影昏暝闇淡地在天花板上掙扎，幾個人起床一一道別，說的都是令人疲倦不堪，精神恍惚的保重。要再等幾百個、幾千個、幾萬個明天，那種不聞不問的保重，在一無所知的桎梏時間之下。

移監，4499心底這麼想著，他還能到哪裡去？

他拾起隨身物品走出牢房，緩步移動前進，像慢速移動的蝸牛。4499跟著主管，步行至長廊盡頭處的中央台，接著依例被確定名籍身分，雜役便將腳鐐環上他的足踝，再將鉚釘閂進鐐銬的銜接處，用大鐵鎚將鉚釘敲成一個迴彎的死角，最後銬上手銬，再攔腰繫上鐵鏈條，將他和另外三個同囚纏成一個橫排。

「彎腰提鏈！」

這時的中央台燈火通明，成串的囚犯隊伍，從中央台往外移動，離離落落的鍊條聲，鎮住了四周唧嘹的蟲鳴，幾隻六神無主的甲蟲，死命地撞擊掛在瞭望台上的照明燈具，像是都要避開這一大隊最危險的動物，最惡劣野獸特質的人囚。

4499停下腳步，抬頭驚見到難得沒有被罩上死天蕾絲的夜空，不見明月，卻是漫天星斗。

「喂！你們看，有星星……」

遙遠的微星好比是善，一種可以先經由想像和觀察的渴望對象。幾個囚犯跟著停下來，星穹便在天頂上展開，縹緲而聖潔的高度，彷彿死亡那樣可以消融人心裡的現世事物，這種種何其美善的遙遠想像，遠在天邊又近在眼前；死亡就如是地自然與善，只要學會去面對生命。

眼前，桎梏倏然就卸脫了，再沒有任何束縛綑綁之物，囚犯緣慳一面的星夜時空，在理性裡延伸，通過注意，進入記憶，一切都將如善的渴望而實踐。

「彎腰提鏈……！」

星際無雲，天空有了些光源，4499身體微傾，手裡提著繫在身上的鏈條，跟著成串的行伍，魚貫登上囚車，景物隨即又進入死天蕾絲裡，光源也是，天色暗暝。

「移去哪裡？」同囚一臉睡意的迷濛模樣。

「不清楚……我猜要越過北回歸線……」

「北回歸線……？那裡？」

「嗯？」●

【評審意見】

囚中的相遇 ◎胡金倫

在監獄，受刑人的名字以數字做為代號，互不相識。同是天涯囚中人，相逢何必曾相識。帶著個人的東西，在星光下彎腰提鏈移動身軀。他們在牆裡或牆外，面對罪惡與懲罰，生命與死亡，自由已是不曾問。

