【自由副刊】 張簡逢雅／時光清淺處

◎張簡逢雅

◎張簡逢雅

盛夏的蟬聲黏稠，我們躲進豆花店歇涼。鄰座是一對衣著光鮮的戀人，精緻如時尚雜誌走出的情侶。他們點的豆花凝白柔潤，芋圓在琥珀色糖水中晃動，仙草沉如墨玉，卻都成了襯托容顏的道具。兩人輪換座位，在碗前擺弄姿態，手機鏡頭記下十數次甜點與笑容，卻遲未動勺。

另一桌，父母帶著三個孩子。兩個少年低頭緊盯手機，在虛擬戰場征伐，偶爾機械地舀一口豆花。母親懷中的嬰兒興奮揮手，咿呀想抓湯匙。她只得抱起他輕聲安撫。父親匆忙吞嚥，彷彿被時間催趕，吃完後接過嬰兒，換妻子倉促進食。

請繼續往下閱讀...

我與先生相視而笑，低頭傳訊提醒出門的兒女注意安全。豆花店裡，甜湯漸漸融化，時光靜靜流轉。人生四季的風景，在此刻的碗中輕輕漾開。甜湯終將見底，而碗中餘韻猶存。我們都曾是不同的他們，而他們終將成為後來的我們。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法