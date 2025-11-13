【自由副刊】 王岫／樹木成林

◎王岫

◎王岫

經過國家圖書館，忽然發現庭園的樹木已蒼鬱成林，有些楓香樹上，已呈現歲月的刻痕，也爬滿寄生或附生的其他綠葉了。

十年樹木可成林，何況國圖搬來這裡已四十年了呢。我是從南海路隨著舊館來到這裡再服務近二十年的國圖老人，知道國圖能有這片綠意盎然的庭園，還是昔日恩師兼館長王振鵠爭取而來的，否則國圖就像現在的信義區許多大樓，有樓而沒綠意。

國圖遷新館，昔日是計畫蓋在現在的信義區，但當時市長，嫌現在中正紀念堂對面的一堆老宿舍和違建的拆遷、處理，困難重重，硬換地成為市政府搬到信義區去，國圖新館改在中山南路新址。

不敵政界大老的喬地，王館長只好默默承受。但給的地，只夠蓋目前的新館舍，前面缺一座庭園。

沒有庭園，彷彿缺乏綠意和樹上的蟬聲來搭配書香似的。王館長曾對我說，他只好央請長官，當時的教育部長出面，邀請市長、行政祕書長等相關官員，舉行一場晚宴，拜託長官們，多分配新館前一塊地，做為庭園，栽作樹木花草，配合人行道的樹木，形成一片樹之海，才能搭配圖書館的書之海，也象徵教育的十年樹木，百年樹人。

還好，官員們聽得進去了。民國75年9月，我們遷新館時，是透過玻璃窗前一片還不是很高大的樹木，看著窗外也正在搬家的台北市動物園的車隊陸續從中山北路經過圖書館前，我看到長頸鹿、大象等，通過了初栽種的小樹林，而一座現代化圖書館和動物園，都在當年誕生了。

我在新館，也近二十年，身在此山中，或許未盡感覺樹木漸漸在茁壯成長，但中午時刻，散步繞著館舍走一圈，也漸覺有遮蔭之涼意。我騎腳踏車上班，車子可停在人行道樹蔭底下，不必衝到地下停車場了，但卻也遭過單車失竊記之災。或許庭園樹林，讓小偷認為擋住辦公室的視角了。

退休後，每次路過，庭園樹木愈長愈高， 有些竟高過館舍了，加上後來栽種的一些小灌木，小花叢，野花園的，竟得專人巡視、管理，老同事永富兄，本管工程庶務的，後來變成圖書館的園丁了。

四十年樹木成林，但看著這片樹木長大，每年最多有數萬本博、碩士生的學位論文，在此醞釀、寫作並獲得典藏，國圖造就了不少人才。豈止十年樹木，百年樹人呢？李登輝的博士論文，也就曾由我手上經手過，送進編目組編目，再進書庫典藏呢！書籍知識的傳播，就像樹木一樣，也會蔓延傳承下去呢！●

