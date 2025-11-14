【藝術文化】台灣館亮相ICOM杜拜大會 AI科技、台灣工藝展現國際交流力

展期間，每日固定由屏東縣瑪家鄉「娜麓灣樂舞劇團」帶來原住民族樂舞，引導觀眾進入台灣館。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北-杜拜連線報導〕國際博物館協會（ICOM）2025年大會於11月11日至17日在阿拉伯聯合大公國杜拜世界貿易中心舉行，7天的會期包含論壇、博覽會及專業會議。今年台灣代表團由中華民國博物館學會領軍，聚集各地博物館、研究單位與學者共同參與，合計發表超過30篇論文與海報，並於12日舉辦開幕交流會；國際民族誌博物館委員會（ICME）、區域博物館委員會（ICR）、典藏委員會（COMCOL）、視聽新科技與社群媒體委員會（AVICOM）成員均到場，包括文化部常務次長徐宜君、中華民國博物館學會理事長洪世佑、駐杜拜台北商務辦事處長陳俊吉、原住民族委員會常務副主任委員杜張梅莊及教育部終身教育司長梁學政等人皆出席。

徐宜君受訪時表示，台灣自2004年起參與ICOM大會，在3年一度的大會中爭取委員會參與，已累積一定能見度。「各國知道台灣的人，都會特地前往台灣館參觀，國際委員會的代表也會主動來找我們。」她指出，這些年來台灣館在設計上愈趨成熟，今年以醒目的顏色與攤位動線吸引觀眾，加上每日固定由屏東縣瑪家鄉「娜麓灣樂舞劇團」以原住民族樂舞展演，以聲音與肢體引導觀眾進入展示空間。

本屆台灣館以「流動的未來・多元共融的博物之島」為主題，整合視覺文化風格與高科技互動裝置，呈現兼具人文與數位體驗的展示形式。徐宜君提到，許多國家貴賓對台灣的工藝活動相當有興趣，包括原住民族串珠，以及苗栗藺草編織工藝師呂錦霞帶領藺草編織體驗等，「很多人看到以藺草編出的台灣地圖都覺得很特別，阿拉伯電視台也前來拍攝。」她並指出，今年台灣館引入AI導覽機，成為本次亮點，「觀眾可以用多國語言探索台灣各地多個博物館的典藏、空間與教育推廣內容」，提升跨語言導覽的可及性。

台灣館引入AI導覽機成為亮點，吸引多國觀眾探索台灣博物館典藏等內容。（文化部提供）

此外，國立故宮博物院今年亦在台灣館內以「A Living Museum」參展，聚焦「數位創新×文化永續」。展場中島播放《富春印象AI影片》精華版，以AI技術重新詮釋經典名畫；體驗區則推出「百駿圖AR互動」，觀眾可透過行動裝置進入畫中場景。線上虛擬展廳則整合故宮數位計畫成果，回顧館方在文物數位化上的持續推進。會期間，國立科學教育館與國立海洋科技博物館亦將推出科學展演。

台灣館今年更傳出捷報，國立歷史博物館組長黃星達當選ICME理事，台北科技大學助理教授王雅璇當選COMCOL理事。中華民國博物館學會並已爭取ICME於明年在台舉辦年會。

