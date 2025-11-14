自由電子報
【藝術文化】國光劇團30週年再創京劇新美學 重繹經典《夢紅樓．乾隆與和珅》

2025/11/14 05:30

唐文華（右）飾演乾隆帝、溫宇航（左）飾演和珅。（國光劇團提供）唐文華（右）飾演乾隆帝、溫宇航（左）飾演和珅。（國光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國光劇團以經典名著《紅樓夢》為鏡，映照清朝乾隆晚年的權力實境，重現2019年首演的《夢紅樓．乾隆與和珅》，做為劇團30週年壓軸鉅獻。昨（13）日彩排，團長張育華表示，「我們一直以京劇新美學為創作核心，期望讓京劇不只是舞台上的演繹，更是能觸動人心、呼應時代的藝術精神。」張育華說，「每一次的新編戲再演，不只是回望國光的藝術創作軌跡，更是塑造經典及文化品牌的進程。」

《夢紅樓．乾隆與和珅》劇情主軸延續文學經典與清宮權力消長的對照，繁華易逝的意象，預示著大清帝國的命運「盛極而衰」。此次保留原有的故事骨架與精神，但導演戴君芳與編劇林建華、共同編劇王安祈持續豐富細節。

例如新增一場戲，呈現和珅在旁觀乾隆「以貪治貪」後獲得啟發，鋪陳他權術轉變的關鍵時刻。王安祈特別點出2位主演，在劇本設定中，乾隆與和珅不只是同謀，更是知己，但這些特色在「壞人」的人設下特別難演，「他們各自突破了自己在表演上的新境界。」

國光劇團表示，此次原班回歸的卡司，經過幾年沉澱，詮釋更為純熟。唐文華飾演的乾隆情感層次更為深沉；溫宇航飾演的和珅在才華與野心之間遊走，權謀氣息更顯豐厚；黃宇琳則細膩呈現王熙鳳的狠厲與脆弱，唱段尤為亮眼。

黃宇琳飾演王熙鳳，表現亮眼。（國光劇團提供）黃宇琳飾演王熙鳳，表現亮眼。（國光劇團提供）

舞台設計陳慧延續「多寶格」概念，並以鏡面「月洞」構築虛實相照的人心意象，簡約的畫面留下更大的想像空間。音樂設計則由今年甫獲傳藝金曲獎的姬君達擔綱，他首次將西洋樂器融入京劇音樂，善用提琴、豎笛等音色，且乾隆與和珅各自擁有主題旋律，構築聽覺張力。11月14至16日在兩廳院國家戲劇院演出，詳詢OPENTIX。

