自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】法國前衛舞團狂徒（（LA）HORDE）首登台 《崩世光景》跳出世代崩壞感

2025/11/14 05:30

法國前衛舞團狂徒（（LA）HORDE）作品《崩世光景》，首度登台。（北藝中心提供）法國前衛舞團狂徒（（LA）HORDE）作品《崩世光景》，首度登台。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心主辦的「2025 Camping Asia」推出法國前衛編舞團隊狂徒（（LA）HORDE）《崩世光景》（Room With A View），今、明（14、15）2日在北藝中心演出。

《崩世光景》是由狂徒3名主創瑪琳．布魯蒂、喬納森．德布爾與亞瑟．哈瑞爾，於2019年接任馬賽國立芭蕾舞團藝術總監後推出的首部大型製作。舞台設計成潔白的採石場，機械聲響與法國電子音樂創作者霍恩（Rone）的節奏層層疊加出末日感。多個文化背景的舞者在石塊與塵埃間穿梭，以身體回應氣候變遷、地緣衝突與全球化脆弱性的議題，呈現文明崩解後的集體能量。

策展人林人中於記者會指出，10年前在巴黎白晝之夜首次看到狂徒的作品。他認為狂徒以酷兒視角、跨界實驗與世代議題為核心，進入國家芭蕾舞團後顛覆既有美學與製作模式，在法國當代舞圈形成獨特語彙，《崩世光景》也因此成為他們極受討論的作品之一。

喬納森．德布爾表示，首次來台巡演是重要經驗，也期待觀察台北觀眾如何回應這部「極具法國背景」卻同時觸及全球共同議題的作品。亞瑟．哈瑞爾補充，作品在每座城市演出時，都會因新舞者加入而產生變化，像是持續在世代間傳遞對世界的感受，他期盼觀眾能從現場共同感受中展開更多對話。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應