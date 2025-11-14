【藝術文化】法國前衛舞團狂徒（（LA）HORDE）首登台 《崩世光景》跳出世代崩壞感

法國前衛舞團狂徒（（LA）HORDE）作品《崩世光景》，首度登台。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心主辦的「2025 Camping Asia」推出法國前衛編舞團隊狂徒（（LA）HORDE）《崩世光景》（Room With A View），今、明（14、15）2日在北藝中心演出。

《崩世光景》是由狂徒3名主創瑪琳．布魯蒂、喬納森．德布爾與亞瑟．哈瑞爾，於2019年接任馬賽國立芭蕾舞團藝術總監後推出的首部大型製作。舞台設計成潔白的採石場，機械聲響與法國電子音樂創作者霍恩（Rone）的節奏層層疊加出末日感。多個文化背景的舞者在石塊與塵埃間穿梭，以身體回應氣候變遷、地緣衝突與全球化脆弱性的議題，呈現文明崩解後的集體能量。

策展人林人中於記者會指出，10年前在巴黎白晝之夜首次看到狂徒的作品。他認為狂徒以酷兒視角、跨界實驗與世代議題為核心，進入國家芭蕾舞團後顛覆既有美學與製作模式，在法國當代舞圈形成獨特語彙，《崩世光景》也因此成為他們極受討論的作品之一。

喬納森．德布爾表示，首次來台巡演是重要經驗，也期待觀察台北觀眾如何回應這部「極具法國背景」卻同時觸及全球共同議題的作品。亞瑟．哈瑞爾補充，作品在每座城市演出時，都會因新舞者加入而產生變化，像是持續在世代間傳遞對世界的感受，他期盼觀眾能從現場共同感受中展開更多對話。詳詢OPENTIX。

