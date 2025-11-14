【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎首獎】吳浩瑋／一起回家

【新詩獎首獎】◎吳浩瑋

■編輯室報告：

◎吳浩瑋

本屆共收到四七七件來稿。由陳思嫻、游善鈞；曾琮琇、陳柏煜；王姿雯、孫梓評等選出四十五篇進入複審。複審委員宇文正、張繼琳、凌性傑選出十五篇作品進入決審。李進文、林婉瑜、唐捐、焦桐、零雨等五位決審選出得獎作。會議紀錄請見林榮三文化公益基金會網站（www.lrsf.org.tw）與「自由藝文」（reurl.cc/3b536O）。

圖◎郭鑒予

圖◎郭鑒予

★★★

作者簡介：

吳浩瑋，2001。世新大學畢業。現職藝文媒體。

．

得獎感言：

「我回去了。」

一起回家 ◎吳浩瑋

．

你說，幸好我們都喜歡回家

勝過於喜歡家――鐘聲裡換上球鞋

從校門口出發，路過許多張臉、夾竹桃與鐵絲網

路過螞蟻分屍一隻蝴蝶，路過風

就成為風景，路過人就成為人群

路過晚霞，晚霞就準時

降落我們的肩膀

．

路過路燈。有些在天上，有些在水窪

當腳踝被泥巴挽留，我們讓

僅剩的太陽催促――拉起短褲，你的膝蓋

有蠟筆一樣的紫色

拉起短褲，一整個九月黏在我們的腳底

那麼天真那麼新。一整個九月

．

路過一首歌編織我們的耳機繩，路過

一條街鬆綁我們的鞋帶

路過一根菸在長椅上消滅自己，路過鋼琴就和諧了

哭泣。你想起你的瀏海

昨晚又被爸爸剪壞。路過我們小心了一地的玻璃

．

路過蛇與蛇蛻。路過一面牆

同時寫滿幹你娘與我愛你，路過公園

就在公園等待天黑：烏鴉的瞬膜闔上了世界

你盪鞦韆。我負責推

你學爸爸的口氣：「快一點。」

．

你說，「快一點。」路過一朵雲憋住了雨

路過一根電線

承受著剛剛好的麻雀。路過你

也路過你路過我，像共用一本日記

用祕密彌補祕密：我的影子在前，你的影子在後

輕輕

重疊出了更深的重疊

．

也就這麼路過了你的路過。你說，

爸爸會脫你的衣服踢你，淚水路過媽媽的眼睛、

你的眼睛，路過晚餐就

懲罰了舌頭，路過桌巾就糾正了褶縐。一櫥櫃漂亮的花瓶，

一台電視旋轉的噪音，一盞燈熄滅

．

另一盞燈就亮起

在別人家裡。你說，幸好我們都喜歡回家

勝過於喜歡家。路過別人家的窗戶、別人家的咖哩

別人家的全家福掛在別人家的客廳

在別人家的倒影裡就又一次

路過了自己。此時，一隻蝴蝶路過我們的腳踝

底下爬滿螞蟻――

．

此時，你正對黑夜，背對房門

爸爸媽媽在沙發上等你，你說，「我回去了。」

我伸出手。當一隻手被另一隻挽留，我們讓

一整個九月拖延――你說掰掰，我說掰掰，你路過我

我就成為原地

．

你說，「我回來了。」打開門，朝向另一邊

你的影子在前，我的影子在後

．

【評審意見】

如果在路上，一個真相 ◎零雨

這首詩堪稱參賽作品的典範之一。無論語感、結構、內涵、敘事美學，都有出色的表現。

單說結構，作者運用草蛇灰線的筆法，處處布局。詩作起始於一個最平凡不過的例行小事——一起放學回家。緊接著，敘述者把讀者引入一個愈來愈懸疑的境地，最後，真相逐漸浮出——原來，一起回家是一個發現真相的過程。作者以全知的視角，抽絲剝繭，每一段吐出一點線索，釋出一小塊拼圖。他的敘述不疾不徐，沿路埋伏一些象徵、隱喻，細心的讀者順藤摸瓜，即能心領神會作者的用心。作者沒有譴責，不做褒貶，不做說明，只是層層遞進，加深讀者的印象。

然而，即令讀者已知真相，內心依然有許多疑問。懸疑，是這首詩的魅力所在。或許，因為這些懸疑，觸碰到了人生重大的命題：真與假。這也是這首詩耐人尋味的地方。

