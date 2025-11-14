自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎二獎】楊宥翔／小滿

2025/11/14 05:30

【新詩獎二獎】◎楊宥翔【新詩獎二獎】◎楊宥翔

作者簡介：

◎楊宥翔◎楊宥翔

楊宥翔，1989年生，彰化人，現居新北。國立中正大學中國文學系畢業。曾從事廣告文案，現任職信義房屋。曾獲台積電青年學生文學獎、全國學生文學獎、桃城文學獎等。喜歡康寶藍咖啡、Dragon Ash樂團、殭屍片。第一本詩集籌備中。

得獎感言：

這首詩的靈感來自一位客戶劉小姐的LINE動態，我常常驚訝佩服非文學人心中也有龐沛的詩意，甚至感發能力比我更強，享受這種指認的樂趣，是我生活中小小的滿足。謝謝主辦單位、評審老師、工作人員，獲獎給我很大的鼓舞！

小滿 ◎楊宥翔

――《月令七十二候集解》：「小滿，四月中。小滿者，物至於此小得盈滿。」

小滿開眼，三週後是耳朵

聲帶、小短腿

就可以跟著我下田裡去

去新修的田畦留下腳印子

去踩壞爸爸剛種的醜豆仔

穀雨已經打溼我們所有的作物

稻秧正結穗――

說飽滿也還不是，說不是也不是

必須為此發明一個詞彙，在四月中

在很多很多個四月中以前

先民們發明了這個詞彙：小滿

小滿後穀子便開細細的芒花，含辛成種

我們推算夏收離我們並不遠

離我們遠遠的是前公司那些逼人的量表

您對於目前自己的業績達成率感到？

您對於目前主管指派的工作量感到？

「非常滿意、滿意、普通

不滿、非常不滿？」

可是我目前每一題都感到小滿

萬物生長都有自己的前途

眼睛、耳朵、聲帶、小短腿

小小的風、小小的雨、小小的耐心

絲瓜會自己攀上棚架去待產

鬼針草會黏滿小滿溼潤的鼻頭

颱風會消磨我們整季的努力

尿素會分解成穀子們需要的氮

爸爸會磨光兩邊的髖關節

我會遺忘好多年前寫的輓詩

「芫荽田，芫荽田

要葬就葬在芫荽田

死是很淡的，你不提味？

我來看你時，死又淡了些」

可是啊，萬物生長都有自己的前途

雖然AI建議我將前途改成節氣或季節

但對於一個被說沒有前途的返鄉青農來說

我想改良這種長期纏繞著我的否定

必須為此發明一個詞彙，當穀雨

早已打溼過我們所有的作物

我們推算盈滿的夏收離我們並不遠

可是啊，不遠到底是多長的距離？

當小滿越過鄰田的阡陌

一心追蹤田鼠的下落

就快要化為遠景，但我還看得清楚

小滿興奮地搖著尾巴的距離

【評審意見】

活得剛剛好 ◎李進文

作者將一個普遍的題材，寫得有新意。「小滿」既是節氣名稱，同時又是作者的愛犬的名字。詩句走動於阡陌間，自然流露出想法和態度，是一首讀來舒服，又別有意味的詩。

詩的結構，安排巧妙，寫植物同時也寫了動物，兩者合而為一。而動物（小狗）在節氣裡活潑跑跳，梭織榖雨、立夏、小滿和芒種這一段節氣，四處萌發小小生機。

詩中提及返鄉青農、父親磨光的髖關節、颱風災害、職業與死亡等事件，作者不往悲苦裡寫，反而筆觸輕盈，以輕盈的節奏呼應他面對生活的心態：小滿。所謂「小滿勝萬全」，缺憾是人生的一部分。

簡言之，作者採取有點甜的方式去寫有點苦的生命。詩中兩次強調「萬物生長都有自己的前途」，順應自然，無須抱怨，小日子輕輕地過下——小滿，就是活得剛剛好就好。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應