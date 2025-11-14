【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎二獎】楊宥翔／小滿

【新詩獎二獎】◎楊宥翔

作者簡介：

◎楊宥翔

楊宥翔，1989年生，彰化人，現居新北。國立中正大學中國文學系畢業。曾從事廣告文案，現任職信義房屋。曾獲台積電青年學生文學獎、全國學生文學獎、桃城文學獎等。喜歡康寶藍咖啡、Dragon Ash樂團、殭屍片。第一本詩集籌備中。

．

得獎感言：

這首詩的靈感來自一位客戶劉小姐的LINE動態，我常常驚訝佩服非文學人心中也有龐沛的詩意，甚至感發能力比我更強，享受這種指認的樂趣，是我生活中小小的滿足。謝謝主辦單位、評審老師、工作人員，獲獎給我很大的鼓舞！

．

小滿 ◎楊宥翔

．

――《月令七十二候集解》：「小滿，四月中。小滿者，物至於此小得盈滿。」

．

小滿開眼，三週後是耳朵

聲帶、小短腿

就可以跟著我下田裡去

去新修的田畦留下腳印子

去踩壞爸爸剛種的醜豆仔

．

穀雨已經打溼我們所有的作物

稻秧正結穗――

說飽滿也還不是，說不是也不是

必須為此發明一個詞彙，在四月中

在很多很多個四月中以前

先民們發明了這個詞彙：小滿

．

小滿後穀子便開細細的芒花，含辛成種

我們推算夏收離我們並不遠

離我們遠遠的是前公司那些逼人的量表

您對於目前自己的業績達成率感到？

您對於目前主管指派的工作量感到？

．

「非常滿意、滿意、普通

不滿、非常不滿？」

．

可是我目前每一題都感到小滿

萬物生長都有自己的前途

眼睛、耳朵、聲帶、小短腿

小小的風、小小的雨、小小的耐心

絲瓜會自己攀上棚架去待產

鬼針草會黏滿小滿溼潤的鼻頭

颱風會消磨我們整季的努力

尿素會分解成穀子們需要的氮

爸爸會磨光兩邊的髖關節

我會遺忘好多年前寫的輓詩

．

「芫荽田，芫荽田

要葬就葬在芫荽田

．

死是很淡的，你不提味？

我來看你時，死又淡了些」

．

可是啊，萬物生長都有自己的前途

雖然AI建議我將前途改成節氣或季節

但對於一個被說沒有前途的返鄉青農來說

我想改良這種長期纏繞著我的否定

．

必須為此發明一個詞彙，當穀雨

早已打溼過我們所有的作物

我們推算盈滿的夏收離我們並不遠

可是啊，不遠到底是多長的距離？

．

當小滿越過鄰田的阡陌

一心追蹤田鼠的下落

就快要化為遠景，但我還看得清楚

小滿興奮地搖著尾巴的距離

．

【評審意見】

活得剛剛好 ◎李進文

作者將一個普遍的題材，寫得有新意。「小滿」既是節氣名稱，同時又是作者的愛犬的名字。詩句走動於阡陌間，自然流露出想法和態度，是一首讀來舒服，又別有意味的詩。

詩的結構，安排巧妙，寫植物同時也寫了動物，兩者合而為一。而動物（小狗）在節氣裡活潑跑跳，梭織榖雨、立夏、小滿和芒種這一段節氣，四處萌發小小生機。

詩中提及返鄉青農、父親磨光的髖關節、颱風災害、職業與死亡等事件，作者不往悲苦裡寫，反而筆觸輕盈，以輕盈的節奏呼應他面對生活的心態：小滿。所謂「小滿勝萬全」，缺憾是人生的一部分。

簡言之，作者採取有點甜的方式去寫有點苦的生命。詩中兩次強調「萬物生長都有自己的前途」，順應自然，無須抱怨，小日子輕輕地過下——小滿，就是活得剛剛好就好。

