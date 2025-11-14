【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎三獎】 羅毓嘉／耶路撒冷

【新詩獎三獎】◎羅毓嘉

作者簡介：

◎羅毓嘉

羅毓嘉，1985年生，宜蘭人。政治大學新聞系畢，台灣大學新聞研究所碩士。現於資本市場討生活。曾獲《中國時報》人間新人獎，吳濁流文學獎等。著有詩集《與山近的，離海亦不遠》等六種，散文集《阿姨們》等四種。

．

得獎感言：

詩能夠做到什麼呢？老實說什麼也不行。我寫過烏克蘭的戰爭。寫過大馬士革硝煙之中對於一點點「生」之可能的想像。我還沒有去過基輔，你也是。加薩走廊的故事。敘利亞的故事。阿富汗塔利班與美國之間的種種齟齬，在紐約的大蘋果頭上落下。

受苦的總是每一個「人」。而文學終歸是無用的吧？文學沒辦法停下任何一顆砲擊，無法讓因為邊界封鎖而飽受饑饉（「飽受」，這個詞彙多麼地諷刺）的孩童活轉過來。

但我還是寫。因為文學終究是必須站在人道與人權的一方的。

．

耶路撒冷 ◎羅毓嘉

．

Ⅰ

他踏出門。母親在水盆裡搓洗昨日

布匹曾包裹嬰兒，如今染上火藥與塵埃

他左腳一踢是橄欖山上的骨灰，粉紅色星圖

．

他說：今天，也許會有麵餅

街道低歎，光還未熄，耶路撒冷在他身後緩慢地隆起

神留下了倒影，籠罩他額上的祝禱與懷疑

．

空碗裡藏著一手昨日沒能問完的問題

哪本書的頁角燒焦了在風中翻動

戰鬥機飛過了，聖殿傳誦的又怎會是福音

．

Ⅱ

那是條封鎖的走廊

乳房與鐵片、絳紅與卡其交纏成一條死線

蜥蜴竄過他腳邊，軍靴落在他耳內如驟雨巨石

．

他低著頭。看不見十字，只看見鞋子沾上的泥沙與麥粒

一位倒臥的女子――她胸口尚溫

乳汁溢出，在日光下發著銀色的顫抖

．

沒有孩子來啜飲，只有蠅群繞著她的寂寞

她剛從自己的體內撤退

像聖殿牆縫裡那被塞進的紙條，含著舊血與沉默

．

Ⅲ

他走得更近了。高處的旗幟

一面紋繡「真主阿拉」，一面則寫「主必再臨」

兩面都有神――而無人提及孩童，與餅

．

耶路撒冷低頭沉思，像一位尚未作答的寡母

右手光明，左手赦免。如今他雙手空空

只剩一條路通向發著熱氣的貨車，未名的墓穴，沒有碑文

．

風沙裡飄著焚燒的椰棗與紙頁

女人的哀歌從牆內傳出，如貓進入斷井殘塔

他不懂語言，只懂她的聲音――彷彿愛過，又像悔過

．

Ⅳ

人群列隊，靜默如昨日黃昏前的晚餐

有孩童吵鬧，也有女人低聲咒罵

子彈忽地從遠方掠過，一枚斷句劃破額前的皮膚

．

他沒跑。他看著一個年長的男孩倒下了

麵粉自懷裡流出，灑了一地白雪

那片土地啊，曾有條通往清真寺的路

．

他記起母親說過：上帝也曾有孩子

而神，也曾忍住不救。

他的喉嚨卡著火沫，大口呼吸，像把祈禱反咽下去

．

Ⅴ

回家時，他的晚霞已傾塌入了土盆

天之深藍彷彿誤解未及說明，且被風吹得發皺

他沒帶回麵餅，但也沒死

．

而這――竟像是某種節慶、某種細小的赦免

母親沒問，只是擰乾了那塊布

用舊約擋住未來，用一層發黃的經卷遮掩風聲

．

焰火還在遠方低燃。如一頁未翻完的章節

有人仍書寫，有人正撤離

有人側躺。像一枚福音仍未點燃

．

【評審意見】

此心亦是此地 ◎林婉瑜

創造角色走進想像中戰地的日與夜，以慢調性述說景象如切片，一片片匯集戰地的某時某刻，身在其中的敘述，也有拉開距離觀看的冷冽。

神無語，「他沒帶回麵餅，但也沒死」正如介於戰勝和廢墟之間的懸置狀態，往復於生與死，以各種樣態：「剛從自己的體內撤退」、「含著舊血與沉默」、「大口呼吸，像把祈禱反咽下去」。

雖然隨著敘事，畫面轉移而時間推進，被注視的人事物，卻有靜物的質地：「子彈忽地從遠方掠過，一枚斷句劃破額前的皮膚」，「用舊約擋住未來，用一層發黃的經卷遮掩風聲」。折射人心對戰爭的敬與慄、滄與淒。

隨詩中的「他」走進耶路撒冷，此心亦是此地：應該相信什麼？應該懷疑什麼？明天會以什麼模樣抵達？詩未言說之處，在讀詩的同時，已被召喚，顯影，震盪。

