您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎三獎】 羅毓嘉／耶路撒冷
【新詩獎三獎】◎羅毓嘉
作者簡介：
◎羅毓嘉
羅毓嘉，1985年生，宜蘭人。政治大學新聞系畢，台灣大學新聞研究所碩士。現於資本市場討生活。曾獲《中國時報》人間新人獎，吳濁流文學獎等。著有詩集《與山近的，離海亦不遠》等六種，散文集《阿姨們》等四種。
．
得獎感言：
詩能夠做到什麼呢？老實說什麼也不行。我寫過烏克蘭的戰爭。寫過大馬士革硝煙之中對於一點點「生」之可能的想像。我還沒有去過基輔，你也是。加薩走廊的故事。敘利亞的故事。阿富汗塔利班與美國之間的種種齟齬，在紐約的大蘋果頭上落下。
請繼續往下閱讀...
受苦的總是每一個「人」。而文學終歸是無用的吧？文學沒辦法停下任何一顆砲擊，無法讓因為邊界封鎖而飽受饑饉（「飽受」，這個詞彙多麼地諷刺）的孩童活轉過來。
但我還是寫。因為文學終究是必須站在人道與人權的一方的。
．
耶路撒冷 ◎羅毓嘉
．
Ⅰ
他踏出門。母親在水盆裡搓洗昨日
布匹曾包裹嬰兒，如今染上火藥與塵埃
他左腳一踢是橄欖山上的骨灰，粉紅色星圖
．
他說：今天，也許會有麵餅
街道低歎，光還未熄，耶路撒冷在他身後緩慢地隆起
神留下了倒影，籠罩他額上的祝禱與懷疑
．
空碗裡藏著一手昨日沒能問完的問題
哪本書的頁角燒焦了在風中翻動
戰鬥機飛過了，聖殿傳誦的又怎會是福音
．
Ⅱ
那是條封鎖的走廊
乳房與鐵片、絳紅與卡其交纏成一條死線
蜥蜴竄過他腳邊，軍靴落在他耳內如驟雨巨石
．
他低著頭。看不見十字，只看見鞋子沾上的泥沙與麥粒
一位倒臥的女子――她胸口尚溫
乳汁溢出，在日光下發著銀色的顫抖
．
沒有孩子來啜飲，只有蠅群繞著她的寂寞
她剛從自己的體內撤退
像聖殿牆縫裡那被塞進的紙條，含著舊血與沉默
．
Ⅲ
他走得更近了。高處的旗幟
一面紋繡「真主阿拉」，一面則寫「主必再臨」
兩面都有神――而無人提及孩童，與餅
．
耶路撒冷低頭沉思，像一位尚未作答的寡母
右手光明，左手赦免。如今他雙手空空
只剩一條路通向發著熱氣的貨車，未名的墓穴，沒有碑文
．
風沙裡飄著焚燒的椰棗與紙頁
女人的哀歌從牆內傳出，如貓進入斷井殘塔
他不懂語言，只懂她的聲音――彷彿愛過，又像悔過
．
Ⅳ
人群列隊，靜默如昨日黃昏前的晚餐
有孩童吵鬧，也有女人低聲咒罵
子彈忽地從遠方掠過，一枚斷句劃破額前的皮膚
．
他沒跑。他看著一個年長的男孩倒下了
麵粉自懷裡流出，灑了一地白雪
那片土地啊，曾有條通往清真寺的路
．
他記起母親說過：上帝也曾有孩子
而神，也曾忍住不救。
他的喉嚨卡著火沫，大口呼吸，像把祈禱反咽下去
．
Ⅴ
回家時，他的晚霞已傾塌入了土盆
天之深藍彷彿誤解未及說明，且被風吹得發皺
他沒帶回麵餅，但也沒死
．
而這――竟像是某種節慶、某種細小的赦免
母親沒問，只是擰乾了那塊布
用舊約擋住未來，用一層發黃的經卷遮掩風聲
．
焰火還在遠方低燃。如一頁未翻完的章節
有人仍書寫，有人正撤離
有人側躺。像一枚福音仍未點燃
．
【評審意見】
此心亦是此地 ◎林婉瑜
創造角色走進想像中戰地的日與夜，以慢調性述說景象如切片，一片片匯集戰地的某時某刻，身在其中的敘述，也有拉開距離觀看的冷冽。
神無語，「他沒帶回麵餅，但也沒死」正如介於戰勝和廢墟之間的懸置狀態，往復於生與死，以各種樣態：「剛從自己的體內撤退」、「含著舊血與沉默」、「大口呼吸，像把祈禱反咽下去」。
雖然隨著敘事，畫面轉移而時間推進，被注視的人事物，卻有靜物的質地：「子彈忽地從遠方掠過，一枚斷句劃破額前的皮膚」，「用舊約擋住未來，用一層發黃的經卷遮掩風聲」。折射人心對戰爭的敬與慄、滄與淒。
隨詩中的「他」走進耶路撒冷，此心亦是此地：應該相信什麼？應該懷疑什麼？明天會以什麼模樣抵達？詩未言說之處，在讀詩的同時，已被召喚，顯影，震盪。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應