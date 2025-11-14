【家庭plus．退休大樂透】退而不休 術科補修

圖／達志影像

文／耶子

回憶在學生時代，體育、音樂、美術和家政這一類的課程大都不被重視，然而，退休後我發現，這些課程才是退休生活的重要「主科」。

首先是體育，退休生活的第一要務就是保持身體健康，所以除了清晨固定到附近的澄清湖健走一個小時外，傍晚妻子下班吃完晚餐後，再相偕去打一個小時的桌球，並且不定時到健身房去做肌耐力訓練。

請繼續往下閱讀...

體育可以說是我退休後的第一要務，尤其是打桌球，除了運動和社交的益處外，每每聽到球友嘶殺的吶喊，也是一種另類的紓壓。

再來是音樂，愛唱歌的朋友告訴我：醫學證實，唱歌可以被視為一種全身運動，能增強免疫力、改善呼吸功能、降低血壓、改善情緒……原本不熱中歌唱的我，也開始認真學歌，從影片中選取自己想練的歌曲，聽個十幾遍，直到耳熟能詳，口中自然哼出正確的歌曲。每次唱完，身心歡暢。

其次是美術，藝術也被證實對身心健康極有療癒效果。上班的日子苦無時間靜下心來臨寫書法，退休後我能盡情揮毫，晨起的第一件事就是完成書法禱告文，享受心靈沉靜的美妙，並且偶爾畫畫水彩，看展時也會特別選擇觀摩書法和水彩作品，以期欣賞和學習。

最後說說家政，本來不擅長烹飪的我只會煮幾道簡單的素菜。退休後，女兒吃膩了公司訂的便當，跟我商量可否中午替她帶便當？可以吃得更健康，當老爸的當然願意，於是開啟了「家庭煮父」之路。

一開始我必須學習採買，記得第一次去買雞肉時，排在兩位婦人後面，輪到我時，老闆問我：「要買什麼？」我看著攤上的雞，愣了好幾秒鐘，不知道該怎麼說！

其實，菜攤有許多菜我都不知道菜名，邊問邊學，買了再問一句「怎麼煮？」還好菜販都是熱心的教學者，一下子把我教會了，就這樣我不但學會買菜，也能煮出一桌滿足家人味蕾的佳肴呢！

看來，這些不受重視的課程，在退休後才顯出它們珍貴的價值！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法