藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】邂逅和製漢字 趣味無限

2025/11/14 05:30

寫有許多魚邊漢字的襪子或杯子等產品，已經成為訪日觀光客最愛的紀念品。（劉黎兒攝）寫有許多魚邊漢字的襪子或杯子等產品，已經成為訪日觀光客最愛的紀念品。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

壽司店裡寫滿魚邊漢字的茶杯，大多是和製漢字。（劉黎兒攝）壽司店裡寫滿魚邊漢字的茶杯，大多是和製漢字。（劉黎兒攝）

日本在2千多年前從中國傳入漢字，但從7世紀起開始自創漢字，稱為「國字」，也就是所謂和製漢字，據說有數千個，能確認的約3300字，至少有1500字偶爾能看到。自創漢字都跟生活有密切關係，邂逅時總有點小驚奇，覺得很有意思！

和製漢字，雖然被列入常用漢字的只有9字，生活中不時會出現，大多與地形、樹木等自然風土有關。尤其是島嶼國度的日本，魚貝類是相當重要的食材，魚部的漢字多達一千多個，大多是和製漢字，有些創的魚邊國字已經成為漢語世界共用的字，如「鱈」或「鮭」，雖是中國原創，但中文最初是指河豚，日文才指現在大家認識的三文魚！

我愛吃壽司，最早邂逅和製漢字就是壽司店寫滿魚邊漢字的茶杯，或店內貼的魚邊漢字表，覺得有趣，除了想知道自己現在吃的魚是哪種魚及讀音外，更想知道創作這些漢字的想法。和製漢字絕大多數是象形的，會想像這個怪漢字的魚到底長啥模樣，有時會發現原來這個漢字是很熟悉的魚．如「鰯」是沙丁魚、「鰹」就是生柴魚等等！

和製漢字的國字，又被稱為會意，是原有漢字不足以表達新需要而創作的，造字時並非新製，而用既有的兩個漢字組合起來，兩個含意併出一個新含意，魚邊漢字就是如此，像壽司漢字是「鮨」，「旨」是美味的意思，實在太有道理。其他如祭神用的樹枝就自創了「榊」新國字；少雨地帶的旱田，日本創了「畑」，列入常用字裡；或日本原生的樹木如「樫」等，都只好自製了。

也有些日本不知道原本的漢字裡早就有了卻還自製，因此同一個漢字，日文意義大不同。像報夏魚的香魚，日文是「鮎」，只能棲息在水質良好的清流，日本人深愛此字，女性名字有「鮎美」，意即外表姿態都端正美麗，像當紅日劇《有本事換你來做啊！》女主角就名為鮎美，但中文「鮎」則指鯰魚。或「芝」日文意思是草坪，但中文則是寄生真菌瑞草的靈芝草！

日本人不斷創作新漢字，18世紀落語家還把魚漿製竹輪寫成「魚◎」，最近不斷被提起；或日本虛擬實境（VR）學會創出「忄」＋「实」來表達VR，但現在還沒獲得足夠的市民權。

眼看新漢字誕生，本身也會湧出與有榮焉的幸福感呢！

