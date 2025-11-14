自由電子報
【家庭plus．親子會客室】享受媽媽的溫暖

2025/11/14 05:30

親子會客室親子會客室

文／Rebekah

兩位女兒年紀還小時，睡前都是我幫她們鋪床及整理好棉被，國小階段後，就讓她們自己鋪床，但有不少時候還是我要為她們弄。有時我會叨念，一定要媽媽辛苦才行？

某次我問她們為什麼不自己鋪床、蓋棉被，她們說：「因為媽媽鋪的床比較溫暖，媽媽幫我蓋棉被才有安全感，睡得比較好。」忽然間我想起我的媽媽，直至現在我已為人母且踏進中年，我那年邁的媽媽依舊在我回娘家時，會為我鋪床、準備好棉被，雖然我能自己來，但心底深處仍有種「想念」，想念小時候媽媽幫我蓋被子時的溫暖、想念小時候媽媽坐在床舖旁跟我聊天，直到我睡著的安全感，所以我沒有拒絕媽媽現在還幫我鋪床。

我完全能明白孩子她們的「不想鋪床」，只是在向媽媽撒嬌，只是不想失去媽媽的溫度。最近還發現，老大會故意張開嘴，請我餵她一口飯；妹妹則是希望我再幫她洗一次頭髮。現在的我再怎麼累都會在她們「需要」時，為她們「服務」，因為我也很享受給她們溫暖與安全感的這種愛的互動。

