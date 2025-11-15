【藝週末．藝週推薦活動】文學台灣隊 跨域展現台灣作家實力─首屆台灣作家節

今年「台灣作家節」主題呼應台灣文學創作環境自由自在。

文／高依汾 圖片提供／國立台灣文學館

近年台灣作家在世界各地獲獎的捷報頻傳，眾人引頸期盼下，台灣終於迎來屬於自己的作家盛會──「台灣作家節」，從11月7日至30日，各種跨域展演、講座、工作坊等活動，除了讓書本立體化，讀者享受追星樂趣、體驗文學多種面向外，更象徵台灣作家、譯者、出版社，合力組成文學界的「台灣隊」（Team Taiwan），品牌建立後，更積極地在世界文壇展露實力。

台文館成立22年後「從典藏走向行動」。（林柏樑攝）

國立台灣文學館（簡稱台文館）成立於2003年，初期以台灣文學史料調查、蒐集作家文學文物等典藏工作為主，之後隨科技發展逐步數位化、舉辦主題展、巡迴展、演講、座談、戲劇等活動。2014年齊東詩舍（2棟日式宿舍）加入、2021年連同另外5棟日式宿舍，共同轉型成「台灣文學基地」，透過駐村作家等計畫，將文學融入日常。今年「台灣文學糧倉」修復完工，提供更寬廣場域並設定「文學跨域」為發展方向。

作家節策展能量 台文館醞釀20年成果

首屆「台灣作家節」策展人鴻鴻。（裴禛攝）

策展人鴻鴻表示，此次「台灣作家節」的推出，是台文館20多年來在研究、出版的基礎上，整合各項計畫的成果展。雖然國內出版業面臨不景氣、書籍銷售量下降，但作家出版書籍種類、品質與數量上皆有顯著成長，台文館身為領頭羊，此刻正是舉辦一場大型活動來推銷作家的最佳時機。再者，近年國際情勢逐漸改變，台灣儼然成為地緣政治中心，聲量與地位的提升，亦推波助瀾地讓「台灣作家節」的舉辦水到渠成。以「自然醒：文學跨域．群島連結」做為主題，除了呼應台灣文學創作環境的自由與自在，更包含醒悟後的積極行動力。

剛修復的台灣文學糧倉以「文學跨域」為發展方向。（Hey!Cheese攝）

此次「台灣作家節」以台灣文學糧倉為主要場地，搭配台灣文學基地、台南本館，與台東原住民部落、獨立書店等共襄盛舉，展現中央與在地共構的文化節慶模式，突顯台文館「從典藏走向行動」的策展轉向，也象徵「台灣文學品牌元年」誕生。

台灣文學與世界接軌的百年歷程於台灣文學糧倉展出。

跨域展演現場實驗 文學從平面走向立體

台灣文學糧倉開館主題展「台灣與世界，以文學對望」。

「台灣作家節」不僅跨地域（台北、台南、台東）舉辦，多元活動設計也讓文學跨出書本界線，從平面的出版形式，衍生至以戲劇、短片、音樂等方式演繹的跨域展演，連最常見的文學講座，都在策展團隊的巧思下，加入走讀、演讀形式，或轉移陣地至周邊獨立書店舉行。鴻鴻強調，包裝作家不像包裝明星時需擔心他們空有外表，每個人含金量都超高，都擁有豐富內涵。作家節針對每位作家設計適合的活動，讓讀者真正有機會認識作家、達到互動，也促成不同文類讀者間的交流、創造議題，由以往單打獨鬥轉換成集體作戰，透過有趣的對談主題、高知名度作家帶領新人等方式，讓讀者也能跨域體驗、拓展閱讀領域。

精采活動介紹：跨域展演、酒吧長談、文學講座

◆跨域展演

《悲情夢》是此次「台灣作家節」最快額滿的活動。

李劭婕在跨域展演中自行編、導、演出《秀梅未說》。

重頭戲為台文館9月份公布「新新新文學─文學跨域暨青年創作實驗」甄選出的3部作品：《聽說沒有田野》、《悲情夢》與《秀梅未說》，以及由阮劇團示範演出《樓上的好人》；這是台灣文學糧倉於6月正式啟用後，首度推出的創作計畫，鼓勵創作者進行文學的跨域轉譯與實驗。4部跨域作品共在「台灣作家節」中演出15場次，改編內容涵蓋詩、小說等素材，語言上具多樣性（台語、客語、原住民語言），創作者透過聲音、空間與身體感的實驗，將文學轉譯為多重體驗，觀眾不似傳統乖乖坐在位子上看表演，而是隨著劇情遊走於台灣文學糧倉1、2樓空間內。台文館點出此次報名活動中，最快額滿的是改編自倪瑞宏《蓬萊仙山．悲情夢》的《悲情夢》。配戴「語音導覽機」的觀眾，有如搭上「陰陽遊覽車」，與演員們一同進行「觀落陰」體驗，在走入陰間的同時，亦是走入自我內心的靈魂之旅。

其他跨域展演包括改編自吳明益同名圖畫故事書《三隻腳的食蟹獴與巨人》，由現代偶戲聞名的飛人集社劇團演出，適合親子觀賞；「影像游擊：小說與詩」將郝譽翔的小說與葉覓覓的詩創作成短片，映後座談能和作者與導演面對面溝通；跨域不能缺少音樂，「爵士樂也說母語」以爵士樂即興表演方式，搭配詩人如廖鴻基、黃璽、張芳慈、曹疏影、Alice Grünfelder等人，親自以母語（台、原、客、粵、德語等）朗讀詩作，與音符交織出多聲共鳴；新媒體藝術家黃心健與詩人向陽合作，在活動尾聲帶來一場沉浸式展演「詩意．詩境─文學跨界×數位轉譯」（11月29日至12月14日），藉由科技表現文學，將文字轉化成影像，讓觀眾在大型螢幕環繞下，沉浸於詩句構築的《四季》風情影音當中。特展首日（11月29日）還將搭配一場座談會，分享詩作理念及跨域創作經驗。

◆酒吧長談

近年在國際間受到廣泛矚目的作家陳思宏，也是焦點作家之一。

「煮雪的人」是台灣首位有詩作登陸月球的詩人。（Ogawa Lyu攝）

鴻鴻特別分享這個令人眼睛一亮的新型態活動，靈感來自他曾參加英國5日工作坊，連續多日相同類型的與會模式，讓人感到倦乏，反而是晚間大伙去酒吧聚會時，在輕鬆氛圍烘托下，聊得最為暢快！因此，今年的「台灣作家節」特別加入「酒吧長談」單元，現場提供4款「文學調飲」，是由調酒師根據4部跨域作品（《樓上的好人》、《聽說沒有田野》、《悲情夢》與《秀梅未說》），特別研發的雞尾酒與無酒精雞尾酒，沒有舞台區隔，講者與觀眾如朋友般坐在一起，邊聊天、邊品嘗作品中酸甜苦辣的滋味。主題也非商業化地以打書宣傳為目的，而是由作家來閒談自己正在寫的書（尚未出版的內容，更能引人好奇），並邀請如鏡文學、時報、前衛、雙囍等以原創文學為主的出版社，從主編角度分享哪些是業者最想出版的書、哪些又是他們最想退的稿。別出心裁又切中實際的主題，不但提供作者與出版業者交流平台，亦是有志入行者不能錯過的聚會。

◆文學講座

曾在美國、德國生活多年的日本詩人作家四元康祐相當健談。

以《臺灣漫遊錄》獲得「美國國家圖書獎」殊榮的作家楊双子。（陳怡絜 YJ Chen攝）

核心單元「文學講座」包含多位台灣重量級作家與新星作家、國際作家、外國譯者的對談：以《臺灣漫遊錄》獲得「美國國家圖書獎：翻譯文學獎」殊榮的作家楊双子個人包辦2場，1場是與正在翻譯此書德文版的譯者白嘉琳，討論翻譯如何再現殖民歷史，及語言轉換時所面臨的文化挑戰；另1場「歷史如何腦洞大開」將和作家劉芷妤透過觀測與想像，詮釋作品中虛實交錯的過去與未來。當前深受劇場歡迎的小說家陳思宏現身說法「劇場不是文學，但文學可以是劇場」，與2位導演共同解開文學跨域與轉譯的密碼。鴻鴻心目中極具潛力問鼎諾貝爾文學獎的作家吳明益，與正在書寫基隆河身世的德語作家Alice Grünfelder，也將針對生態寫作進行跨國交流，不同國籍、背景的經驗，必能帶來更多啟發。台灣首位有詩作登陸月球的詩人「煮雪的人」及「知日派」作家盛浩偉，與日本文壇怪咖四元康祐，將在春秋書店展開一場「文學實驗與文學節實驗」的探討，3人會碰撞出何種火花，十分令人期待。若不想只是靜靜聆聽講座的觀眾，也可選擇詩人零雨的講座「詩人是怎樣煉成的」，由游珈瑄的戲劇表演展開座談，帶給觀眾不同感受。

卑南族作家巴代將參與原住民文學翻譯對談。

德文作家Alice Grünfelder正撰寫以基隆河為主題的新作。（Donat Bräm提供）

翻譯與國際連結策略布局 台文館助飛台灣作家登上世界舞台

我們需要好的翻譯，讓台灣作家被世界看見，以往多由通曉華文（多為中國經驗）的外籍譯者擔任，此次《臺灣漫遊錄》在美國獲獎，英文版譯者金翎的台灣背景，讓台籍譯者的可行性被看見，也突顯外籍譯者對台灣經驗的需求。為了讓本土譯者與國外譯者交流，此次作家節，台文館特別舉辦為期6日的「英譯工作坊」訓練，將課堂與田野結合，選用亞榮隆．撒可努的作品做為英譯討論文本，並安排至太麻里拉勞蘭部落、下賓朗部落，與原住民作者面對面交流，將作家生命經驗對接到文本背後的文化脈絡，再同步連結國際出版端來台參與論壇，分享文本如何在國際場域被閱讀與推介，讓文學跨越語言界線，成為台灣文化外交的一環。

「台灣作家節」小檔案

奎府聚書店將同步舉辦「自然醒」書展。

◆「台灣作家節」活動網址：https://writersfest.culture.tw。台文館提醒活動地點橫跨多個場域，報名前務必確認清楚。

◆與周邊獨立書店串聯活動：在獨立書店裡舉辦「自然醒」書展，以自我覺醒（個人、性別、族群）、自然覺醒、社會覺醒等不同面向的書籍，展現各書店獨到的選書觀點。同時也將獨立書店引進台灣文學糧倉，在作家節的週末活動期間，擺攤販售參與活動的作家書籍，方便民眾購買。（參與書店：現流冊店、民樂書坊、郭怡美書店、奎府聚書店、田園城市生活風格書店、詩生活、誠品書店與曬書店等。）

◆台灣文學糧倉2樓主題展「台灣與世界，以文學對望」，將於「台灣作家節」活動期間全面開放，對台灣文學百年發展、如何與世界接軌的歷程有興趣者，不妨順道參觀。

獨立書店詩生活與「台灣作家節」串聯舉辦書展活動。

