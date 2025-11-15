【藝術文化】首屆台灣作家節登場 多元活動呼應自然醒主題

文化部長李遠（左5）、文化部政務次長李靜慧（左6）、國立台灣文學館館長陳瑩芳（右1）、策展人鴻鴻（右5）等人與首屆台灣作家節國內外作家、譯者、出版人合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館昨（14）日在台灣文學糧倉舉辦「台灣作家節」國際交流記者會，宣告國內外重要作家及譯者將在台北攜手、交流，多元且具指標意義的文學活動自本週登場，記者會在音樂家王思雅、蕭育融與作家陳思宏跨域爵士演出中，展現台灣作家節跨世代、跨領域、跨國界的精神，回應首屆策展主題「自然醒」，邀請觀眾與作家們一起在台灣文學的語言、環境、族群的多元生態中覺醒。

文化部長李遠致詞時表示，今年台灣作家節以「翻譯」為主軸，因為唯有翻譯才能夠讓世界看到台灣的作品，他也期盼未來有更多像楊双子、陳思宏等走遍世界各地的「文學大使」，更有許多像是剛獲得「文化獎章」的金泰成一般，因為熱愛台灣而來到台灣，並且將眾多的台灣作品引介到國際。

台文館館陳瑩芳表示，台文館策畫「台灣作家節」，不只聚焦作家的深度交流，也期待培育新銳譯者、文學策展人，共同呈現文學的自由未來與跨域展演的可能性。最重要的是所有活動都歡迎讀者參與，一起和文學產生連結。

在焦點作家外，楊佳嫻、陳雪、陳慧、連明偉、黃瀚嶢等逾45名作家，在講座、展演及「酒吧長談」裡接力上場；延續對翻譯的探索，楊双子將與《台灣漫遊錄》德語譯者白嘉琳（Karin Betz）展開對談；譯者梅西亞（Maciej Artur Gaca）（波蘭）、魚住悅子（日本）、版權經紀人安東尼．柏德（Anthony Bird）（英國）等將分享翻譯（及其之外）的秘辛，邀請讀者參與。

台灣文學的跨域亦為本屆活動重點，包括「策展工作坊」、「文學改編工作坊ft.AI」等專業人才培育課程；跨域展演如卓家安《聽說沒有田野》、重田誠治《悲情夢》、飛人集社改編吳明益同名繪本的《三隻腳的食蟹獴與巨人》等；科技藝術家黃心健以詩人向陽《四季》設計沉浸式展演等，邀請戲劇迷、表演迷、科技藝術迷一起重讀台灣文學。

此外，「覺醒主題書展」即日起將於現流冊店、民樂書坊、郭怡美書店等多家書店登場，部份活動也將至書店舉辦，活動詳詢「台灣作家節」官網。

