【藝術文化】第44屆吳三連獎 4位得主深耕台灣文化藝術

2025/11/15 05:30

第44屆吳三連贈獎典禮合影，後排左起鄭炯明、楊双子、陳麗貴、梁任宏，前排左起吳音寧、黃明川、吳樹民、王美琇、吳永嘉。（記者陳奕全攝）第44屆吳三連贈獎典禮合影，後排左起鄭炯明、楊双子、陳麗貴、梁任宏，前排左起吳音寧、黃明川、吳樹民、王美琇、吳永嘉。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕吳三連獎基金會主辦的「第44屆吳三連獎」昨（14）日舉行贈獎典禮，共頒發文學獎新詩類、小說類及藝術獎影像類、雕塑類4獎項，得主分別為鄭烱明、楊双子、陳麗貴與梁任宏，每人獎金100萬元。頒獎人由得獎者指定邀請，包括文學評論家彭瑞金、作家吳音寧、導演黃明川及辜寬敏基金會董事長王美琇等人。

吳三連獎基金會副董事長吳永嘉表示，基金會認同深耕台灣的藝術家與文學家，經評審團審議後，選出4位得主，後續亦將邀請得獎者舉辦講座與活動，推廣其作品。

國藝會董事長林淇瀁（向陽）受邀致詞時指出，本文學獎兩位得主具有鮮明風格：鄭烱明身兼醫師與作家，以記錄台灣社會景象與本土情感見長，作品中關注苦難、不義及人性省思；楊双子則跨足小說、散文、非虛構寫作與漫畫原作，她以《台灣漫遊錄》描寫殖民歷史下的性別與族群議題，作品於2024年獲日本翻譯大賞、入選美國國家圖書獎，是台灣文學首次獲此殊榮。

藝術獎影像類得主陳麗貴，作品涵蓋反核環保、女性主義與台灣後殖民議題，她以紀錄片記述吳濁流、李喬、鄭南榕、陳定南等人生命歷程，呈現社會運動者、文學家與藝術家的多元面貌。雕塑類得主梁任宏創作橫跨4大階段，從平面繪畫擴展到立體雕塑、公共藝術及動力裝置，以強烈媒材實驗性著稱，曾獲高雄獎及台北獎首獎、文化部公共藝術創作獎等，本屆提報的「反應派」、「轉進論」等系列，以不鏽鋼、銅與培林等工業材料構成動感造形，回應人類、自然與工業社會的關係思考，形成其創作理念中「變動即是永恆」的核心視角。

