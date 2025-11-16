【藝術文化】2025台灣美術雙年展國美館登場 黑水觸及台灣歷史黑暗面

「黑水—2025台灣美術雙年展」集31組藝術家展現多重殖民下的當代視野。（記者董柏廷攝）

〔記者黃旭磊、董柏廷／綜合報導〕國立台灣美術館主辦的「黑水――2025台灣美術雙年展」，昨（15）日在國美館舉行開幕式。文化部政務次長王時思、國美館長陳貺怡、策展人賴駿杰與多位參展藝術家出席。本屆設定3大子題，共邀31位（組）藝術家，展出37組件作品，其中7件為全新委託製作，多件作品曾在國際影展、電影獎及藝術節獲獎，展覽一次匯聚多樣創作能量。

蔡昱廷〈離水山：再臨〉，三頻道錄像、聲音裝置、複合媒材、骨傳導震源、水山村遺骨，尺寸依場地而定。2025。（記者董柏廷攝）

王時思致詞時指出，國美館在台灣藝術發展中扮演指標角色，本屆雙年展在預算縮減下仍以明確姿態觸及「台灣歷史的黑暗面」。她提到，人權的發展來自於對負面歷史的理解與反思，台灣面對多重歷史創傷，「當我們願意直視並理解這些陰暗，就能更清楚自己從何而來，也才知道光明的方向何在。」她認為本屆展覽企圖心強，嘗試以藝術回望共同命運，讓觀眾在作品間看見彼此，凝聚前行的力量。

請繼續往下閱讀...

「黑水—2025台灣美術雙年展」昨日開幕。（記者黃旭磊攝）

陳貺怡表示，本屆雙年展「特別黑」，不僅因議題沉重，也因參展藝術家皆為台灣創作者，聚焦台灣歷史與藝術史書寫，呈現不同世代、族群如何以作品回應自身所處的文化脈絡。她指出，今年另一個關鍵差異是策展人為國美館內部研究者，選擇以「黑色」相關概念切入，例如幽魂、恐怖等主題，思考若不以政權中心視角書寫藝術史，是否能找到更貼近島嶼文化的敘事方式。

本屆以「黑水」（Black Water）為題，策展人賴駿杰借用解殖理論學者米尼奧羅（Walter D. Mignolo）的「晦暗面」概念，隱喻台灣歷史中的遷徙、離散與多重殖民經驗；同時回應長期以大陸中心或政權變遷為主軸的史觀侷限，試圖提出從地緣政治與解殖視角切入的另類台灣藝術史觀。

展覽作品跨越影像、裝置、聲音與田野研究等形式，其中最年輕的參展者、26歲的藝術家蔡昱廷以〈離水山：再臨〉呈現他對「山獸遺骨」與地方記憶的探索，他以動物遺骨製作骨傳導聲響裝置，也以影像再造山林殘骸與虛構空間，使觀眾在現實與虛構交界的「中介地帶」中，感知生命與自然之間的連結。

展覽即日起至2026年3月1日展出，期間並規畫相關表演、座談會、專家導覽，均環繞在「黑水」核心關懷，邀請民眾從水的意象開始，設想重寫歷史可能。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法