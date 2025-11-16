【藝術文化】2025馬來西亞文化日 呈現多元族群風貌

2025馬來西亞文化日開幕，首次在台北流行音樂中心文化館登場。（馬來西亞商業及工業協會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕馬來西亞商業及工業協會（MayCham Taipei）與馬來西亞友誼及貿易中心（MFTC）合辦的「2025馬來西亞文化日 Hari Budaya Malaysia」，昨（15）日在台北流行音樂中心文化館與草皮廣場開幕，共集結超過65組台馬品牌、30檔文化與表演節目，以及10組兩地音樂新秀輪番演出，呈現兼具生活感與多元族群風貌的馬來西亞文化，活動持續至今日。

馬來西亞商業及工業協會理事長林智明表示，「真正長久的合作來自於彼此理解，而文化是最佳橋梁」。他說明，文化日不僅推動跨文化交流，也是讓在台大馬社群被看見的重要平台。

今年「TAMU大馬風市集」首次引入馬來西亞「席地文化」至台北流行音樂中心草地，民眾可席地野餐、品嘗美食並欣賞音樂與舞蹈表演。市集匯集來自馬六甲、吉隆坡、檳城的文創品牌、旅遊業者與在台大馬餐館，帶來多樣料理與點心。

今年亦規畫「馬來西亞蠟染」主題講座，由建築師兼蠟染設計師Masrina Abdullah分享其「雙層蠟染技法」與當代設計實踐。民眾亦可參加4場「播棋Congkak工作坊」，體驗策略與心算並重的傳統遊戲，今年首次推出藝術展覽，由檳城旅台藝術家陳鎰森帶來《Our Island 我們的島》作品，以光影與畫布記錄家鄉記憶。

