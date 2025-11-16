自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】雨蓓全場獨白詮釋貝芮妮絲 導演親解台前薄幕用意

2025/11/16 05:30

《貝芮妮絲》導演羅密歐．卡士鐵路奇。（記者凌美雪攝）《貝芮妮絲》導演羅密歐．卡士鐵路奇。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台中報導〕義大利名導羅密歐．卡士鐵路奇（Romeo Castellucci），作品經常挑戰觀眾感官極限，被譽為劇場魔術師。他與法國知名影后伊莎貝．雨蓓（Isabelle Huppert）首度合作劇場作品，改編法國劇作家拉辛（Jean Racine）的同名古典悲劇《貝芮妮絲》(Bérénice)，近日在台中國家歌劇院上演，卡士鐵路奇不僅親自來台，還於演後攜手雨蓓一起出席座談，為觀眾解謎。

伊莎貝．雨蓓在《貝芮妮絲》中的長篇獨白，展示影后獨到的劇場功力，讓人十分讚賞。（記者凌美雪攝）伊莎貝．雨蓓在《貝芮妮絲》中的長篇獨白，展示影后獨到的劇場功力，讓人十分讚賞。（記者凌美雪攝）

《貝芮妮絲》原著以優美、充滿情感的亞歷山大詩體對白聞名，展現一段在愛情與政治間糾結的三角戀中，各自的內心掙扎與痛苦。但卡士鐵路奇僅保留貝芮妮絲的完整台詞，而將其他角色模糊化，使得全劇像極了專為雨蓓打造的作品，90分鐘的演出，72歲的雨蓓幾乎撐起所有對白，不僅讓人佩服她背誦台詞的功力，她以極度美感的獨白語調，從哀怨到自我棄絕，深刻詮釋因政治而被犧牲愛情的女人，獨自承受遺棄責難的孤寂感。

誠如卡士鐵路奇所說，「這是一齣以伊莎貝．雨蓓為焦點的《貝芮妮絲》，透過她，將呈現戲劇最熾烈的核心。」然而，在演後座談中，一位觀眾直白提問：為何舞台前面要多裝置一面如薄紗般的布幕？讓觀眾看不清影后的臉？頓時全場還響起熱烈掌聲，彷彿很多慕影后之名而來的觀眾，都有相同的疑惑。

對此，導演親自給一個很富哲思的解答，他說，這個幕的存在，其實是為了把「觀看」的動作具象化，也就是看見「觀看」這件事，也突顯劇場的本質就是形塑一個表演的世界。雨蓓則認為，因為多了這布幕，好像創造觀眾與演員之間的距離，「身為一個演員，我覺得舒服」。今日下午還有一場，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應