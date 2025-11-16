【藝術文化】雨蓓全場獨白詮釋貝芮妮絲 導演親解台前薄幕用意

《貝芮妮絲》導演羅密歐．卡士鐵路奇。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台中報導〕義大利名導羅密歐．卡士鐵路奇（Romeo Castellucci），作品經常挑戰觀眾感官極限，被譽為劇場魔術師。他與法國知名影后伊莎貝．雨蓓（Isabelle Huppert）首度合作劇場作品，改編法國劇作家拉辛（Jean Racine）的同名古典悲劇《貝芮妮絲》(Bérénice)，近日在台中國家歌劇院上演，卡士鐵路奇不僅親自來台，還於演後攜手雨蓓一起出席座談，為觀眾解謎。

伊莎貝．雨蓓在《貝芮妮絲》中的長篇獨白，展示影后獨到的劇場功力，讓人十分讚賞。（記者凌美雪攝）

《貝芮妮絲》原著以優美、充滿情感的亞歷山大詩體對白聞名，展現一段在愛情與政治間糾結的三角戀中，各自的內心掙扎與痛苦。但卡士鐵路奇僅保留貝芮妮絲的完整台詞，而將其他角色模糊化，使得全劇像極了專為雨蓓打造的作品，90分鐘的演出，72歲的雨蓓幾乎撐起所有對白，不僅讓人佩服她背誦台詞的功力，她以極度美感的獨白語調，從哀怨到自我棄絕，深刻詮釋因政治而被犧牲愛情的女人，獨自承受遺棄責難的孤寂感。

請繼續往下閱讀...

誠如卡士鐵路奇所說，「這是一齣以伊莎貝．雨蓓為焦點的《貝芮妮絲》，透過她，將呈現戲劇最熾烈的核心。」然而，在演後座談中，一位觀眾直白提問：為何舞台前面要多裝置一面如薄紗般的布幕？讓觀眾看不清影后的臉？頓時全場還響起熱烈掌聲，彷彿很多慕影后之名而來的觀眾，都有相同的疑惑。

對此，導演親自給一個很富哲思的解答，他說，這個幕的存在，其實是為了把「觀看」的動作具象化，也就是看見「觀看」這件事，也突顯劇場的本質就是形塑一個表演的世界。雨蓓則認為，因為多了這布幕，好像創造觀眾與演員之間的距離，「身為一個演員，我覺得舒服」。今日下午還有一場，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法