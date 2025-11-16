自由電子報
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】習慣養成 自己牽成

2025/11/16 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

不必別人逼，完全是自覺，在這樣的情況下養成的習慣，一定心甘情願遵守下去……

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈書寫日常〉文字記錄 修練身心

文／劉洪貞（台北市）

從小從識字開始，媽媽要我練習記事，把她明天的工作或答應別人的事，抑或家裡需要買什麼，林林總總都要我一一地記下來。結果這個記錄的習慣，讓媽媽做任何事都很順遂，不容易出錯。

這件事讓我感受到，養成記錄習慣的好處。每天我都會把當天發生的事，不管是人情世故、生活日常，抑或是自己所見所聞，都會記錄下來。

時日一久，就累積了好多看似無厘頭的雜記。儘管內容包羅萬象，但有時翻閱，又會覺得某段和某段，是可以連結成一個故事，可以寫下來和別人分享。

有了這個念想後，我試著把它整理好，投稿報章雜誌，雖然被刊出的機會不多，但我覺得利用這樣的機會磨練文筆和耐心，對我來說也是一種修行，沒什麼損失，畢竟凡寫過就留下一個故事。

如今我已養成書寫的習慣，那些不被看到的磨練，已成了我不忘初衷的動力和養分，每天沉浸在文字中，成了我最豐富和開心的時刻。

〈持續運動〉為了健康 跑出成果

文／李翠玲（新北市）

每天下班到家，忙完了一家人的晚餐備料工作之後，我會趁著空檔，到住家附近的校園操場，進行每天的慢跑運動。

這個習慣的養成，來自於另一半的身體力行與自己身體狀態的呼喚。已近知天命的我，偶有頭痛、暈眩等情形，實在不想單靠藥物來緩解這些不適症狀，於是，趁著下班後的零碎時間，天還沒全黑，太陽餘溫尚照耀著大地時，到操場慢跑10圈。

這樣的運動計畫，持續了將近兩年。剛開始，懶惰蟲也曾召喚我，要我放棄，但是隨著慢跑的天數增加，每天的體力狀態持續穩定提升，讓我願意繼續進行下去。這份堅持，身體第一個感受到了。運動確實減緩我莫名的頭痛、暈眩等症狀，而上班時所累積的壓力，也能在運動的30分鐘時間，獲得出口、理出頭緒，心靈的沉靜，更能在一個人的運動時間得到滿足。

每天的運動時間，總是能在操場上看見熟悉的陌生人，我們就像約好一樣，時間一到就在操場上見面，雖然彼此互不相識，卻能在一起，為各自的目標而努力。

〈改掉迷糊〉建立SOP 不再掉三落四

文／林清雄（桃園市）

從小丟三落四是我成長期日常，爸媽耳提面命叨念，像單向對講機，依然收訊不佳，經常心不在焉，有聽，沒有到。

職場工作初期，因疏忽造成運作不順及自己尷尬，不能用抓頭、裝無辜，要同事或長官一再原諒。決心改變粗心大意習性及常斷訊的記憶體，就養成一套簡易工作流程和再檢視的習慣。

練習將要完成的事，初步想一下所需要「人事時地物」的SOP；流程中，設123檢查點，並加入「口訣」，避免又「斷線」。

現在「出門前口訣」是「電、視、機、前」：關「電」源、帶老花「眼」鏡、手「機」與「錢」包，這4件事以往經常會忘其一，造成壓力、不安與麻煩。現在家人也養成習慣，互相提醒這SOP與口訣。

若在外，為了避免所帶的物品，遺落車上或住宿飯店時，就用「檢視口訣」：1定（物放「定」位）、2清（列「清」單）、3回（「回」頭檢視）。

將經常性或重要性事物，養成用簡單好記SOP與口訣處理，現在感覺與美好日子連線，通訊非常良好，生活也確認是輕鬆而愉快。

〈隨手清潔〉衛浴空間 保持乾燥乾淨

文／歐米瑪（高雄市）

印象中從小時候開始，家裡的廁所總是保持乾淨整潔，不會溼答答的樣子，因為媽媽嚴格規定，不容許有水漬汙染，因此洗漱與洗澡後，洗手台與地面都是乾乾淨淨。深受這個生活習慣影響之下，後來變成一種強制性的潔癖習慣。

有了婚姻與孩子之後，同樣約束管制不曾改變，起初他們很不情願配合，認為又不是生活在樣品屋，抵不過我的堅持，常是勉強敷衍了事，直到有一次發生意外滑倒，讓他們有了警惕作用，開始正視這個問題。

要求真的不高，不過是使用洗手台要順手擦乾水漬，洗完澡要適時擦乾地面與牆壁，這樣就不會藏汙納垢好清潔，並且梳理頭髮後，要把落髮撿拾乾淨，以免頭髮被沖入水管，堆積過多會造成水管阻塞困擾。平日養成良好習慣，就不用大掃除了。

一旦養成習慣之後，不僅會引得別人的稱讚，為自己帶來整潔美觀的生活品質，何樂而不為呢！

