【藝週末．藝週推薦戲劇】柏林愛樂老舞監的未竟之夢─比利時劇團BERLIN《柏林製造》

《柏林製造》帶觀眾透過柏林愛樂樂團成員的口述，回顧二戰柏林歷史。（©Koen Broos）

文／千北人 圖片提供／台中國家歌劇院

《柏林製造》舞台上架設雙層投影幕，搭配法國號現場演奏。（©Koen Broos）

1945年5月8日，納粹向同盟國無條件投降，宣告第二次世界大戰歐洲戰場結束，今年已滿80週年。比利時劇團BERLIN的《柏林製造》（The Making of Berlin），透過紀錄劇場形式，重現柏林愛樂在二戰尾聲時，一次未完成的碉堡廣播錄音計畫。這齣曾入選比利時戲劇節的傑作，12月12至14日，將首度在台中國家歌劇院中劇院上演。

《True Copy》對藝術市場提出批判，探問真實的價值。（©Koen Broos）

BERLIN劇團和德國首都柏林同名，但其實位於比利時的安特衛普，2003年由劇場藝術家Yves Degryse、Bart Baele、Caroline Rochlitz共同創立，為紀錄劇場的先驅。《柏林製造》中的「柏林」，究竟指的是柏林這座城市？還是柏林愛樂這個管弦樂團？或者是BERLIN團隊的幕後紀實？光是劇名中蘊含的多重意義，就相當有BERLIN的風格。

在《True Copy》中，偽畫技術高超的畫家Geert Jan Jansen現身說法。（©Koen Broos）

比利時劇團BERLIN 2003年創紀錄劇場先驅

《Iqaluit》以多媒體裝置在金屬框架的冰屋內，用7個螢幕同步播放影片。（©BERLIN）

回顧BERLIN歷年來的創作，大多介於紀錄片與劇場交界。以城市命名的「全新世」系列（Holocene）首部作品《Jerusalem》於2004年首演，記錄以色列、巴勒斯坦衝突下的耶路撒冷日常，深度採訪當地不同種族、宗教、文化的居民；2013年推出修訂版，重新聯繫當年的受訪者拍攝新影像，反映10年間個人與城市的變化。

《Jerusalem》是「全新世」系列首部作品。（©BERLIN）

「全新世」以訪談為基礎形塑城市肖像，在劇場中融合影像和裝置敘事。《Iqaluit》以多媒體裝置在金屬框架的冰屋內，用7個螢幕同步播放影片，呈現一座北極城市的脈動；《Bonanza》使用等比縮小模型與投影，記錄曾經繁華、如今僅剩7位居民的礦業小鎮；《Moscow》邀觀眾進帳篷，觀賞關於億萬富翁、同志遊行等議題的紀錄片，搭配弦樂四重奏與鋼琴現場演奏；《Zvizdal》花費5年時間拍攝，記錄在車諾比核災後，烏克蘭偏遠農村一對拒絕疏散、與世隔絕的老夫婦，結合雙面投影和模型，述說對「家」根深柢固的情感。

《Bonanza》使用等比縮小模型與投影，記錄曾經繁華、如今僅剩7位居民的礦業小鎮。（©BERLIN）

雖然每部作品都從現實出發，但在劇場之外，BERLIN還真的「製造」過一個驚動國際的新聞事件。

《Moscow》播放紀錄片，同時搭配弦樂四重奏與鋼琴現場演奏。（©BERLIN）

挑戰觀眾預設心態 打造虛實交錯的現實

《Zvizdal》記錄在車諾比核災後，烏克蘭偏遠農村一對拒絕疏散、與世隔絕的老夫婦。（©BERLIN）

2012年，荷蘭鹿特丹的藝術廳（Kunsthal Rotterdam）發生世紀大竊案，7幅名畫不翼而飛，包括畢卡索、馬諦斯、莫內、高更等大師的作品。警方懷疑嫌犯落網前因無法將贓物脫手，將畫作全部燒燬。6年後，小說家Mira Feticu卻收到一封匿名信，指出被盜的畢卡索名畫〈小丑頭像〉（Tête d’Arlequin）被藏在羅馬尼亞的某個村莊裡，她立刻從荷蘭飛往當地，果然在指定地點挖掘出一幅畫作。

《Jerusalem》於2004年首演，記錄以色列、巴勒斯坦衝突下的耶路撒冷日常。（©GaelMaleux）

名畫被尋獲的新聞迅速傳遍全球，畫被送往羅馬尼亞國家藝術博物館鑑定。但BERLIN數日後在臉書發布聲明：這其實是一場藝術行動！坦承他們埋了假畫、寄出6封匿名信，註明藏匿地點和指示，希望畫能被迅速找到，並被鑑定為真跡；行動目的不是為了宣傳，而是想展現假的〈小丑頭像〉如何被當作真跡，回到原本的收藏家手上，而這又是在哪些環節、哪些人手上會出錯。這個事件也成為BERLIN「恐怖真空」（Horror Vacui）系列作品《True Copy》的故事支線，探問真實的價值，究竟什麼是真？什麼是假？

《柏林製造》中，柏林愛樂的老舞監莫爾找上BERLIN，希望完成人生未竟的夢想。（©Koen Broos）

觀眾走進劇場時，通常預期看到虛構的表演藝術手法，包括燈光、音樂、演員等，而觀看紀錄片時，則期待真實的訪談和資料檔案。紀錄劇場融合兩者，挑戰觀眾的預設，創造出一個虛實交錯的現實。例如在《True Copy》中，偽畫技術高超的畫家Geert Jan Jansen現身說法，但一般觀眾可能得查看演職員名單，才能確認這位畫家到底是本人還是演員。

《Zvizdal》結合雙面投影和模型，述說對「家」根深柢固的情感。（©Frederik Buyckx）

「全新世」系列以城市命名 選擇柏林為終點

《柏林製造》是「全新世」系列歷經20多年後的最後一部作品。Yves Degryse曾說，劇團當初選擇以BERLIN為名，是因為預設柏林這座城市會是終點，將在那裡結束「全新世」系列的循環；每一個關於未來的問題，都與過去息息相關，而柏林是一座在歷史和未來之間保持重要平衡的城市。

柏林的地理位置處於歐洲中心，歷史上曾為中世紀東西方貿易樞紐，16世紀宗教改革成為新教中心，17世紀三十年戰爭時，城市幾乎被摧毀，人口銳減近半；18世紀成為普魯士王國首都，19世紀工業革命使柏林迅速現代化；20世紀初曾是威瑪共和國首都，見證文化黃金年代，也是共產主義與納粹衝突的舞台；二戰時成為納粹德國首都，然後是東西德的分裂到統一。

1933年，希特勒被任命為德國總理，柏林愛樂當時面臨破產，向新政府尋求緊急資金，建立互利共生的關係，「帝國管弦樂團」（Reichsorchester）成為納粹德國最重要的文化大使，從1936年奧運會開幕式，到希特勒誕辰慶典都參與演出；納粹的贊助也讓樂團享有許多特權，包括團員可以免除所有兵役。

在納粹上台前，柏林愛樂原有101位音樂家，包括4名猶太團員，後來全都在狂熱的意識形態壓力下離開德國；孟德爾頌、馬勒、荀白克等猶太作曲家的作品，也從節目單上消失；隨著二戰爆發，樂團在海外被冠上「傘兵先鋒」的惡名，6名團員不幸在戰爭中喪生。1944年1月下旬，英美聯軍轟炸柏林，摧毀了舊愛樂音樂廳。1945年4月16日，柏林愛樂在俄軍攻占柏林前最後一次演奏。

為納粹德國演奏送葬曲 《柏林製造》看見莫爾淚水

在《Zvizdal》的拍攝期間，一名德國老人莫爾（Friedrich Mohr）找上BERLIN，訴說了一個人生未竟的夢想：他曾是柏林愛樂的舞監，在二戰結束前最後一週，樂團意識到同盟國即將接管柏林，音樂家們可能面臨解散、失業，決定最後一次演奏華格納《諸神黃昏》中的〈齊格飛送葬曲〉，象徵做為帝國管弦樂團成員的艱難處境，並在德國國家電台現場直播。但由於柏林遭受持續不斷地轟炸，公開演奏或整團在同一處排練過於危險。於是指揮將樂團分成7組，分別在不同的防空碉堡中排練，透過無線電將訊號匯集到指揮所在的中央碉堡。

然而，當年錄音技術落後導致計畫受阻。莫爾希望在75年後，按照最初的計畫，完成這場未竟的空中音樂會。BERLIN為此聯繫比利時弗拉芒歌劇芭蕾交響樂團（The Opera Ballet Vlaanderen Symphony Orchestra）與Klara廣播電台共同製作，甚至邀請昆汀．塔倫提諾電影《惡棍特工》中，飾演希特勒的演員Martin Wuttke參與。

莫爾口中的柏林愛樂歷史，有別於以樂團或指揮為主的視角，老舞監身上背負的沉重歲月，使他宛如柏林這座城市的化身。影像工作者Fien Leysen全程記錄製作過程，讓觀眾和BERLIN一起發現，莫爾的記憶雖有許多不精確之處，但堅持夢想的背後，是一位「無勇氣者」尋求的救贖：他後悔當年未能挺身而出，對抗猶太音樂家朋友被驅逐的命運。

波蘭電影大師奇士勞斯基曾說，拍紀錄片就好像掉進自己設下的陷阱，越想接近某人，對方就會躲得越遠；他也害怕拍攝到真實的眼淚，因為不知道是否有權利拍下，總感覺自己像是跨入禁區的人。《柏林製造》毫無疑問地帶領觀眾越過了那條線，記錄了真實和謊言。當劇場中〈齊格飛送葬曲〉樂音響起，別忘了注意莫爾眼角的淚水，看看能否讓你有所觸動。

