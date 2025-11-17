【藝術文化】國台交80團慶珍貴回顧 「時間的樂譜」重現樂團精采歷程

羽翼女神旁是國台交首席客席指揮水藍的人形立牌與樂團團照，邀請觀眾聽、看國台交80年的足跡。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台中報導〕最近到台中國家歌劇院，可能會注意到1樓大廳角落有個戴翼、外型神似羅浮宮勝利女神的「雕塑」，近看發現，原來是由樂譜縫製而成的長襬禮服。這是文化部所屬國立台灣交響樂團80年團慶的回顧展「時間的樂譜」，雖然規模不大，但5個展區串連成一個時光隧道，正好適合來劇院看表演的人利用餘暇，看看這個台灣第一個交響樂團的80年音樂旅程。

以千張樂譜層層堆疊縫製的長襬禮服，綻放的羽翼象徵80年來台灣之聲飛向世界。（記者凌美雪攝）

國台交團長歐陽慧剛表示，在1945年第二次世界大戰終戰資源匱乏的年代，一群音樂家以堅定信念成立台灣第一個官方職業交響樂團，將音樂視為能陪伴社會、帶來力量的文化使命。80年來，國台交走遍台灣各地、深入偏鄉與山林，也踏上國際舞台，每次演出都與台灣社會共同書寫文化篇章。此次特展即透過美學設計、影音裝置與互動資料庫，重現樂團的國際巡演、社會推廣、經典影像、歷任推手與珍貴史料。

1947年4月發行的台灣第1本音樂刊物《樂學》雜誌雙月刊第1號，是由當時仍名為台灣省行政長官公署交響樂團的國台交編印。（記者凌美雪攝）

吸引關注的視覺焦點，是由時尚設計師黃秀瑾以千張樂譜縫製的長襬禮服，樂譜層層堆疊如波紋，綻放的羽翼象徵80年來台灣之聲飛向世界，女神身旁是國台交首席客席指揮水藍的人形立牌，後方則是樂團的團照，邀請觀眾走進展場，聽、看國台交80年的足跡。

「國台交之音 如珍珠奶茶 走遍全世界」，透過多媒體互動地圖呈現樂團於國際巡演的重要足跡。（記者凌美雪攝）

5大展區分別是「樂章的舵手—歷屆音樂推手人物誌」呈現歷任團長、指揮與重要音樂推手的貢獻；「特別企畫：聲音的記憶」結合珍貴史料、影音資料與互動裝置，觀眾可透過這些資料感受國台交在台灣音樂文化中的角色；「精采瞬間—NTSO演出影音特區」以歷史影像串起80年來的重要舞台片段；「舞台之外的風景」則聚焦樂團長期投入的音樂推廣，呈現古典音樂如何在不同年代走入人們生活；還有「國台交之音 如珍珠奶茶 走遍全世界」展區，是透過多媒體互動地圖呈現樂團於國際巡演的重要足跡。

此外，多件具有時代意義的文物首次亮相，包括首任團長蔡繼琨及第3任團長戴粹倫的指揮棒、創團首場音樂會節目單、早期錄音盤帶與歷史照片等。即日起至12月7日，在台中國家歌劇院忘我廳展出。

