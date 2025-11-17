自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】三角龍化石登富藝斯紐約秋拍 與當代藝術對話

2025/11/17 05:30

史上首具完整幼年三角龍骨架將登紐約富藝斯拍賣，估價逾1億台幣。（富藝斯提供）史上首具完整幼年三角龍骨架將登紐約富藝斯拍賣，估價逾1億台幣。（富藝斯提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國際拍行富藝斯（Phillips）將在紐約當地時間11月19日舉辦秋季現代與當代藝術拍賣，首度將自然歷史標本與藝術作品同場呈現。此次焦點拍品為史上首具完整幼年三角龍骨架「Cera」，估價約250萬至350萬美元（約合台幣7千7百萬至1億8百萬元），將於19日晚間的拍賣登場。

此具距今約6,600萬年的化石，來自白堊紀晚期的北美洲，為近十年來首次在美國拍賣市場亮相的三角龍標本，由化石獵人Gary Olson於2016年在美國南達科他州發掘，標本的頭骨、脊柱與四肢皆保留原始骨骼，屬目前所知最完整的幼年三角龍骨架之一。其名稱「Cera」是致敬1988年人氣動畫電影《The Land Before Time》，台灣譯為《歷險小恐龍》，其中的三角龍角色，象徵人類對遠古生命的長久興趣。

富藝斯此次特別在拍賣中設立「Out of This World」單元，由自然歷史拍賣專家Christian D. Link策畫，集合自然界的稀有標本，與當代藝術品同場呈現。除了「Cera」外，還包括保存完好的侏羅紀鱷形類化石博倫狹蜥鱷骨架、長逾1.5英尺被命名為「雷霆（The Thunderbolt）」的金塊，以及擁有25億年歷史的虎眼石巨片，挑戰藝術與自然歷史收藏的邊界。

富藝斯私人洽購部門主席Miety Heiden表示，當前收藏家對跨越傳統分類的稀世珍品興趣日增，將自然歷史標本納入拍賣，是回應市場需求的自然發展。她指出：「當這具擁有6,600萬年歷史的骨架與現代及當代藝術同場出現時，兩者之間的對話將極具張力。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應