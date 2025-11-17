【藝術文化】三角龍化石登富藝斯紐約秋拍 與當代藝術對話

史上首具完整幼年三角龍骨架將登紐約富藝斯拍賣，估價逾1億台幣。（富藝斯提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國際拍行富藝斯（Phillips）將在紐約當地時間11月19日舉辦秋季現代與當代藝術拍賣，首度將自然歷史標本與藝術作品同場呈現。此次焦點拍品為史上首具完整幼年三角龍骨架「Cera」，估價約250萬至350萬美元（約合台幣7千7百萬至1億8百萬元），將於19日晚間的拍賣登場。

此具距今約6,600萬年的化石，來自白堊紀晚期的北美洲，為近十年來首次在美國拍賣市場亮相的三角龍標本，由化石獵人Gary Olson於2016年在美國南達科他州發掘，標本的頭骨、脊柱與四肢皆保留原始骨骼，屬目前所知最完整的幼年三角龍骨架之一。其名稱「Cera」是致敬1988年人氣動畫電影《The Land Before Time》，台灣譯為《歷險小恐龍》，其中的三角龍角色，象徵人類對遠古生命的長久興趣。

富藝斯此次特別在拍賣中設立「Out of This World」單元，由自然歷史拍賣專家Christian D. Link策畫，集合自然界的稀有標本，與當代藝術品同場呈現。除了「Cera」外，還包括保存完好的侏羅紀鱷形類化石博倫狹蜥鱷骨架、長逾1.5英尺被命名為「雷霆（The Thunderbolt）」的金塊，以及擁有25億年歷史的虎眼石巨片，挑戰藝術與自然歷史收藏的邊界。

富藝斯私人洽購部門主席Miety Heiden表示，當前收藏家對跨越傳統分類的稀世珍品興趣日增，將自然歷史標本納入拍賣，是回應市場需求的自然發展。她指出：「當這具擁有6,600萬年歷史的骨架與現代及當代藝術同場出現時，兩者之間的對話將極具張力。」

