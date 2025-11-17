自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】自由長大 但也想被管教

2025/11/17 05:30

圖／達志影像

文／Cindy

我們家有三個孩子。大姊很早就出國留學，如今在國外的教育體系裡任職，教過大學，也教過小學；哥哥原本念電機，後來轉進醫學系，如今也在醫界有一番發展。

而我呢？從小就是那個不愛讀書的孩子。

爸媽不是沒有努力，他們找來補習班名師，提供良好的學習環境，給我最多的資源與期待──但我就是讀不下去。後來他們選擇給我自由，沒逼我，也沒多說什麼。對當時的我來說，這簡直就是天堂，沒人管，我就玩得更瘋了。

只是那份自由，我沒能駕馭得好。

我的學生時代像一場混亂的實驗：讀一間學校就換一間，五專、高職，一共轉了五次學校。不是中途退學、就是讀到一半不想繼續。學費交了、制服買了、課本發了，沒上幾天我又喊不適應。爸媽從未責備，只是默默承擔。即使學費無法退回，他們也沒有一句抱怨。

他們真的沒有因為我不愛讀書，就少愛我一點。

直到我19歲突然說要結婚，爸媽也只是淡淡地說：「想清楚就好。」他們沒有拉住我，也沒有阻止我──只是繼續給我自由。

但如今的我，常常回頭想，當初如果有人拉我一把，也許人生會不一樣？我時不時還會在心裡對媽媽埋怨：「你們為什麼不逼我？」每次去探望她，我還是會忍不住碎念幾句，雖然早就知道一切都已經過去了。

我也明白，我當年其實根本不想被逼。甚至可以說，是我堅持要自由、要任性、要自己闖。可現在卻又怪爸媽太放任──這種心態，真的是「犯賤」沒錯。只是人性本就如此：自由時羨慕被管，被管時又渴望自由。

我得不到的會怨，得到了又覺得煩；曾經爭取來的選擇權，如今又怪別人怎麼沒替我把關。

說到底，我的爸媽不是不管，而是用一種很溫柔的方式「選擇不管」。他們不是不在意，而是願意把選擇的空間留給我──哪怕那時候的我，根本搞不清楚自己要什麼。

現在的我，也已經當媽。更能體會那種「想逼又不敢逼、想放又捨不得放」的心情。只是偶爾，還是會忍不住想，如果當年有一點點的限制、一點點的拉扯，是不是會讓我少繞一點遠路？

自由長大的孩子，也會想被管教。

不是想被控制，而是想被相信自己值得更好。只是這樣的體悟，往往得等到我們自己也成為了父母，才能明白。

