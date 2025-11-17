【家庭plus．生活停看聽】左流右新 搶頭香

圖／swawa.com

文／中玄

醫師稍微看一下喉嚨後，我轉進打針室，護理師分別拿出流感和新冠疫苗針劑，對我說：「喔！你搶頭香呢！」

看看手錶，10月1日，上午9點10分，我想我有可能是今年台北市倡導「左流右新」（左臂打流感，右臂打新冠）的第一名吧？

我常感歎，年輕時無論讀書或就業，得第一名的事項很少，老來退休，在報稅、打疫苗，卻常搶頭香。大概是年歲大了，沒什麼大事，卻又有點神經質、焦慮，總想這個月政府有什麼大事，需要去完成的，就早點做完，免得遺忘（失智老人愈來愈多了），再加上報紙上說，今年秋冬流感可能會大爆發，叫大家趕緊去打疫苗，於是我又去排隊了。

年年準時打疫苗，老妻說常被親友取笑，那麼認真打針幹嘛？

關於疫苗，我知道有些人是不打的，有的人因體質關係、有的人不相信疫苗的關係、有人因疫情不嚴重就不打了，沒人像我準時去挨針，我還自費打過兩針帶狀皰疹疫苗17000元呢！除帶狀皰疹疫苗打完後，會有點發燒外，其他疫苗打完後都沒感覺，很輕鬆，又是公費的，那何不遵照衛生單位或醫師們的呼籲去打？

我是相信科學的，自65歲開始免費打疫苗後，除了一次因帶孫兒被傳染A型流感外，我幾乎少有感冒了。新冠肺炎三年多，我也沒中過鏢，還跟染過兩次新冠的老妻，同居一屋，只隔離房間，幫她買餐、送餐。老妻說我大概是所謂的天選之人，但我只是準時去打疫苗，加上到現在出門還戴口罩，餐前勤洗手的基本信徒而已呢！

