【家庭plus．婚姻研究院】生悶氣 婚姻殺傷力
圖／swawa.com
文／Miss Wu
在婚姻中，每個人的地雷區不盡相同，憤怒之下，脫口而出的氣話雖不好聽，總還能夠得知對方為何而氣、因何而怒，最怕的是內心有所不滿，卻往肚裡藏，旁人不明所以，只覺得莫名其妙。
爸爸是傳統的大男人，顧家有責任感，唯一的缺點就是愛生悶氣。無論是工作不如意，或是與媽媽意見不合、對孩子表現不滿，他表達情緒的方式就是板著一張臉，什麼話也不說。
有好長一段時間，我們都在猜測今天爸爸到底又為了什麼不開心，對於不開口的人，媽媽想吵架也吵不起來。久而久之，我們看到爸爸總是避得遠遠的，媽媽的情緒也隨著爸爸的臉色起起伏伏，家中的氣氛往往烏雲密布又濃霧漫天。
後來我們長大，開始試著改善爸爸的沉默習慣。我們會稱讚媽媽煮的菜好吃，轉頭問問爸爸是否也覺得不錯，也會詢問爸爸身體狀況，請他哪裡不舒服要具體告訴家人。
有溝通才會有感情的流動，話語會傷人，但沉默不也是種冷暴力？這非但不是解決問題的好方法，更可能會成為破壞婚姻及家庭的隱形殺手。
