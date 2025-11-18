自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】醫師作家陳耀昌辭世享壽76歲 文化部將呈請總統明令褒揚

2025/11/18 05:30

醫師作家陳耀昌辭世，文化部將呈請總統明令褒揚。（文化部提供）醫師作家陳耀昌辭世，文化部將呈請總統明令褒揚。（文化部提供）

〔記者凌美雪、林志怡／綜合報導〕醫師作家陳耀昌昨（17）日病逝，享壽76歲。陳耀昌本業是血液腫瘤科權威，60歲開始寫小說，多部作品被譽為台灣歷史的大河小說。文化部表示，陳耀昌透過醫療和文學表達出他對台灣這塊土地和人民的愛，將呈請總統明令褒揚。

文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，李遠指出，陳耀昌的一生，不管是醫療、文學，都扮演著荒地開拓者。做為血液腫瘤科的科學家，他是幹細胞研究開拓者； 做為醫師，他更是展現謙和、溫柔、關懷的態度，救人無數。後來他又用科學家不斷研究的精神，對台灣不同時期歷史做詳細的田調，挖掘出一些被荒煙漫草遮蔽的故事，憑藉著驚人的意志力，陸續完成了《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花》、《島之曦》等鉅作。

李遠說，陳耀昌將自己認定是新作家初學者，在許多文化活動中，到處都有他的身影。他非常期待自己的作品可以改編成電視劇集，永遠留在大家的心中，可說將對台灣這塊土地和人民的愛，透過醫療和文學表露無遺。

衛福部長石崇良談起陳耀昌時，語帶哽咽表示，陳耀昌是他在台大醫院的老師，也是擬定再生醫療相關的特管辦法條文時，最重要的指導者，更是他的首席顧問，讓細胞治療得以在台灣臨床使用；石崇良表示，陳耀昌晚年時，因為不希望高科技的東西只能夠讓富人使用，認為再生醫療不能只靠學術研究，還需要產業結合，才能讓民眾普及使用，因此毅然放棄象牙塔內的光環，自己跳下來踏入產業界開闢前路。對於陳耀昌的辭世，石崇良惋惜地說，「這是很可惜的，我沒辦法再諮詢他了。」

陳耀昌的寫作生涯始於2002年起為雜誌撰寫專欄，並陸續集結成書，包括《生技魅影》、《冷血刺客集》、《島嶼DNA》等；2009年他決定寫小說，其中最知名的作品是2016年出版的《傀儡花》，除獲台灣文學金典獎，後來改編為公視戲劇《斯卡羅》。陳耀昌在獲頒金典獎時表示，台灣400年來承受不可承受之重，他希望以自身醫學背景，用多元族群、多元文化及多元史觀，寫出台灣史小說，用文字力量促進族群融合。

