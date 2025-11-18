自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】張宇安領軍北市國 攜手吳珮菁演出《長平公主》

2025/11/18 05:30

【藝術文化】張宇安領軍北市國 攜手吳珮菁演出《長平公主》吳珮菁（右後）與北市國排練國樂版《長平公主》。
（吳珮菁提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立國樂團將於明（19）日在國家音樂廳推出「干將．莫邪」音樂會，由旅德指揮家張宇安返台指揮，攜手兩位擊樂女神吳珮菁與謝從馨，呈現一場融合古今的音樂盛宴，其中，吳珮菁還將與北市國一起進行《長平公主》6棒木琴協奏曲國樂版的世界首演。

吳珮菁表示，《長平公主》是旅居加拿大的港裔擊樂及作曲家張鈞量為她量身創作，最初是6支棒子的4人編制，2012年改編為交響樂團版本，由於《長平公主》的靈感來源是粵劇的《帝女花》，原本就是充滿東方意境的曲子，這次能以國樂協奏曲的版本呈現，她與張鈞量都非常期待。

此次音樂會曲目以擊樂為主軸，除《長平公主》之外，還有作曲家董昭民的《月嬉》以客家童謠為靈感，描繪月夜童趣與自然之聲；張朝的《烈火》選自《干將．莫邪幻想曲》的〈第三樂章〉，以音樂再現鑄劍與抗爭的壯烈情感量；鄭光智的《阿茲特蘭的傳說》雙擊樂協奏曲則描繪戰士追尋聖地的壯闊歷程，展現鼓藝的節奏與能量。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應