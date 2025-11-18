【藝術文化】張宇安領軍北市國 攜手吳珮菁演出《長平公主》

吳珮菁（右後）與北市國排練國樂版《長平公主》。

（吳珮菁提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立國樂團將於明（19）日在國家音樂廳推出「干將．莫邪」音樂會，由旅德指揮家張宇安返台指揮，攜手兩位擊樂女神吳珮菁與謝從馨，呈現一場融合古今的音樂盛宴，其中，吳珮菁還將與北市國一起進行《長平公主》6棒木琴協奏曲國樂版的世界首演。

吳珮菁表示，《長平公主》是旅居加拿大的港裔擊樂及作曲家張鈞量為她量身創作，最初是6支棒子的4人編制，2012年改編為交響樂團版本，由於《長平公主》的靈感來源是粵劇的《帝女花》，原本就是充滿東方意境的曲子，這次能以國樂協奏曲的版本呈現，她與張鈞量都非常期待。

此次音樂會曲目以擊樂為主軸，除《長平公主》之外，還有作曲家董昭民的《月嬉》以客家童謠為靈感，描繪月夜童趣與自然之聲；張朝的《烈火》選自《干將．莫邪幻想曲》的〈第三樂章〉，以音樂再現鑄劍與抗爭的壯烈情感量；鄭光智的《阿茲特蘭的傳說》雙擊樂協奏曲則描繪戰士追尋聖地的壯闊歷程，展現鼓藝的節奏與能量。詳詢OPENTIX。

