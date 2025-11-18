自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【第二十一屆林榮三文學獎．散文獎二獎】 韓曌／重齔

2025/11/18 05:30

【散文獎二獎】◎韓曌【散文獎二獎】◎韓曌

作者簡介：

◎韓曌（ 林煜幃攝影）◎韓曌（ 林煜幃攝影）

韓曌，本名陳樺瑩。1988年生於台灣雲林。畢業於國立中興大學中國文學系。於補教業創辦「韓曌國文」品牌，自台北站前、台中一中街……周遊各縣市，近二十年教學實踐，足跡遍及北中南。2025年出版第一本著作《人生滿級：古文不思議》。

圖◎SHIANGCC圖◎SHIANGCC

得獎感言：

一謝有鹿文化許悔之社長，是他鼓勵我參加文學獎，比我自己還相信自己。二願天下所有孩童都能平安長大。三謝林榮三文學獎成全《人生滿級》。

比起許多的不幸，我是較幸運的那個，我想將這份幸運以文字分享出去，讓文學縫補更多受傷的靈魂，替未能發聲的人發聲。

謝謝讓我一無所有的每一個人，你們成就了我的無所畏懼。

◎韓曌 圖◎SHIANGCC

在奼紫嫣紅的暮春裡告別了門牙，是得時還是不得時？

去年年底，門牙就已極度不適，像底下有雷，隱隱然作妖，向來淺眠的我更是幾未成寐，童年舊事也隨著牙根的疼痛一同翻湧而起。

我的童年有點像武打片，衣架、皮帶、木板、水管⋯⋯種種襲擊是日常，只是那一次是皮帶頭。金屬與門牙交戰，牙輸了，碎了半壁江山，血是腥熱的，皮帶頭腥冷，滿口的鮮血竟也掩不去金屬的冰冷與腥味。不曉得出於什麼想法，我用雙手捧著不斷自口中淌出的血，一路號哭尋求幫助，接觸了幾個錯愕與幾個冷眼後，血自指間滴落，怕那剃刀片般的辱罵凌遲，那比肉體之痛還折磨。躊躇著是否該想辦法擦乾淨，疼痛被焦慮阻絕，像敲擊著厚重玻璃那樣遠，連哭泣都忘了。印象裡，這也是我最後一次號哭與求救。

長大後，進食只用塑膠筷或免洗筷，較有能力後統統是木筷；湯匙也是，可以是塑膠，陶瓷更好，但絕不讓金屬湯匙入口，也許是下意識對金屬的抗拒。太痛了，纏著我幾十年，其餘大大小小的傷都會好，門牙的碎裂卻使我跳過了少女時代。笑不露齒是端莊，但我連笑都遺失了，一笑就會被看見夾雜於唇紅齒白中的黑；聽說黑色會沒盡所有光線，可能就是門牙的缺角吸走了我原本就不多的快樂。

有些人懷念童年，我卻只盼著成年；成年真好，可以做自己的主了，包括看醫生。

大一時，連日莫名的發燒，排除了感冒、腸胃炎、闌尾炎⋯⋯學會了許多病徵與病名，由診所轉診大型醫院，再由內科將我轉診至牙科，像要將小時的份一次補齊了。原來時間與血小板可以止血卻不會治病，病根仍伏藏著，擅長忍痛的我就這樣忽視了那些隱隱然的不適，任其悄然地蝕至牙骨，甚至侵略了另一顆門牙。

「你都不覺得痛嗎？這應該很不舒服吧？」醫生在手術開始前問道。

可能我一直以為活著就得與痛共存，或者說，自有意識以來就是與痛共生，那又該怎麼分辨什麼是應該、什麼是不該呢？

牙骨清創的手術已頗費工，但更不易的是牙齒的去留與重建，最終解決的關鍵仍在荷包，那金額對於半工半讀、自食其力的我而言真是天價。那就先以健保能支付的方式解決吧。門牙的缺角又更大了，而且抽過神經的牙齒顏色會不斷加深，黃中帶黑，不僅不能笑，連開口講話我都刻意練習將露齒的幅度調至最低。美觀算什麼，能解決掉病根比較重要。

但老天就是這麼愛開玩笑，祂替我安排的職涯不僅得一直開口，還得面對群眾；一張畢業照囊括所有需繳交給制度存檔的形象，它是我抗拒攝像的盾牌，不料現實總如現形藥水，一澆就發現這盾牌是紙糊的，資歷的增加其實有很多隱形代價，例如從不拍照的我開始得面對鏡頭。

於是解決齒患成為了當務之急。

齒列太亂，不矯正難以做牙套，而且也不好看，也許醫生下意識地將「愛美是女人的天性」列為必要考量，不曉得我的成長史都是在生存線上搏鬥，美麗從不在我的待辦清單上。身處人間修羅場，於擂台上時刻應戰，哪能多優雅？

為了保住拚搏了好久才獲得的機會，貸款換得了一口編貝皓齒，說也奇怪，自此竟開始時不時獲得「美女」之稱，原來美麗是可以購入的嗎？而同一個我，僅因齒列的調整與陶瓷的妝綴就成為不同的我嗎？或者其實原本的我非我，是在牙齒重建中塑成了一個我？一邊困惑著一邊學著笑；我想問問醜小鴨，牠是如何拋掉自卑，並學會驕傲地展翅翱翔？

第一次的療程耗時兩年，醫生覺得我還年輕，矯正後留了牙根套上全瓷牙冠，他認為器官還是原生的比較好。其實當下我很想說點什麼，但出於對專業的尊重與自幼訓練有素的緘默，最終全依醫生安排。成果很好，療程後的第一次自拍，那像螢幕亮點的黑與參差的黃齒都被修正了，即使嘴角的肌肉因不習慣還不太自然，那潔白近乎無瑕的笑容，好像離成為天鵝再更近了一點。

面對稱讚，從一開始的拚命否認弄得尷尬，到能坦然微笑接受，其實內心仍蟄伏著不安，不確定自己是遇到了神仙教母的仙度瑞拉，還是成為了伊索筆下那隻選美的烏鴉？生命裡的美好與善意不多，我怕子夜一到要現形，更怕扯掉這美麗的羽衣後，引以為傲的專業其實微不足道。也曾質疑自己怎麼落入了容貌焦慮，成為了自己心中的膚淺之人？但連孔子都禁不住以貌取人，無怪乎販賣「美麗」總是商機無限；更何況《論語》在通貨膨脹下已難治天下，也治不了牙疼。

復發的牙疾是一首讖：原生的不適合你。

牙醫宣告僅存的牙根也不保的當下，我灑脫地笑說：「好呀！那就看什麼時候可以安排拔牙。」但實際手術時，我還是忍不住發抖。原來不只牙齒是假的，光鮮亮麗是假的，就連勇敢都是假的。

三十歲時矯正――是不是太老了點？不到四十就植牙――是不是太年輕了點？花開有時，人生無常；人總是如此莫可奈何，總是事與願違，卻也常在幽暗處開出花。

醫生手上High-Speed Handpiece代替我尖叫，如指甲劃過黑板般地勾起寒毛，這裡不是餐桌，我沒有挑選材質的自由，金屬鑽頭入口，六管麻藥阻絕了金屬的冰冷，但止不住自心底湧向四肢的冰冷，左手緊抓右手，我祈禱自己的顫抖不要被發現。

「麻藥發揮效用後應該是完全不會痛的，只要有一點點的不舒服記得隨時舉手，或者給我們任何動作都可以喔！」醫護人員的暖意也驅不散恐懼與委屈，綠色無菌布是為了預防感染，我卻只慶幸它遮蔽了我那止不住的淚水。

隨著電鑽聲出現的是一陣燒灼骨頭的味道，像雞翅膀已經焦掉了，火舌卻還沒有要放過它，跳過了雞肉香，只剩那令人屏息的腥味，只是這次是乾的。這是否就是燒灼靈魂的味道？比電鑽聲更可怕的，是牙鉗夾住門牙搖晃時，那令人不安的悶響，靜靜地、沉沉地響在腦中。醫生反覆拉扯了幾次，像拔除舊家具上的卡榫那樣。本以為拔除一顆爛牙是摧枯拉朽，不料醫生竟需要閉氣施力，鉗與牙的搏鬥，就像邪惡盤踞世間不肯輕易撤退，兩方角力的聲響隱隱然於頭骨中，共鳴著一種崩塌式的沉默，雜揉成低了十八個音階的梵唄聲。

手術的時間很長，長得足以讓那些壓進記憶暗室的片段再次掠起：台中都會公園的夜色、台北貓空的燈火、高雄八五大樓的海景、花蓮七星潭的瀾聲⋯⋯男人們藉著壯麗山川發下的豪語，像受潮的煙火，我向小女孩買了一盒火柴，以青春為引信，一遍遍地點著愛人的承諾，換得的只有焦掉的包裝盒，與日趨巨大的寂寞。對「家」的錯誤幻想就像煙火大會，那照亮黑夜、繽紛夜幕的絢麗，讓我誤以為只要付出真心便能擁有一樣的燦爛，於是任吹笛人演繹的戀曲勾魂攝魄，然後不斷在掏空與重建裡擺盪。「我想給妳一個ㄐㄧㄚ。」原來是枷不是家，而為逃脫留下的痂，層疊成我與人往來的檻籠。

所幸告別牙根的同時也拔除了一段爛尾的婚姻，可喜可賀。唯牙骨侵蝕得太嚴重，補了不少骨粉。「我替妳多補了一點，後面看恢復狀況再決定要不要再補一些。」醫生脫下醫療手套時的灑脫不曉得為何印上了我的心裡，也許是希望有朝一日也能那樣瀟灑地扯下糟糕的一切，然後帥氣地扔到垃圾桶。

剛補骨後的兩週痛不欲生，傷口疼痛如藤直攀腦門，尋覓著是誰在誦緊箍咒？么兒正值長牙期，夜夜夜半啼。以小孩當責任感的試紙殘忍卻準確，人性是禁不起測試的，唯一通過的人魚公主已經化成了泡沫，迪士尼取其標本，再製成一杯杯的粉紅泡泡，灌醉了多少少女？有時候也不免覺得，制度總是懲罰負責任的人。牙疼欲裂又安撫不了稚子的哭鬧，從焦慮、暴躁、無奈，我羨慕著他有想哭就哭的自由，那堵厚厚的玻璃再度籠罩了我。

「不准哭，妳如果告訴別人，妳以後就見不到阿嬤了。」冷水沖得我直發抖，但舅媽的眼神更冷，長大後的人際課題如此困擾我，想來也是因為那宛若川劇變臉的人前人後。等到我能理解她話語的惡意時，以冷水沖刷不著寸縷的我已成為她生活的儀式感，而我也習慣了緘默。也許也是因為當時太小了，還不懂什麼是恨，唯有恐懼是動物求存的本能，為了能留在外婆身邊，等那雷陣雨般的身影消失在無法密合的木門後，我便靜靜地擦掉身上的水漬，穿回衣服，然後戴上笑容，等著阿嬤帶著當日的食材返家。

我想我是一張很稱職的試紙，人性的善惡照得比秦鏡還明；曾經認為孟子是只適合擺在教科書裡的，畢竟成長環境比較近乎荀子或韓非手筆。直到發現自己連亂丟垃圾的勇氣都沒有，也始終學不會恨；擇善固執是美德也好，是傻也罷，也許現今擁有的一切已是湖中女神的慷慨饋贈。只是往日不堪太多，無法全部沒入湖底，仍有些片段流竄在外，總在深夜游擊我的睡眠。

人的一生共有兩副不同的牙齒：乳齒與恆齒，拜科技之賜，我擁有了重齔的機緣。我曾以為齒部的字都不太好，可能因為先看見了齜牙咧嘴、齟齬與齷齪；直到生字簿上出現齠齔之年才改觀。同學都喜歡筆畫少的字，但我相反，而且特別喜歡確認每一個字的由來。《說文解字．齒部》：「齔，毀齒也。男八月生齒，八歲而齔；女七月生齒，七歲而齔。」中年而齔，是成人式的剝落，不得時，就不像幼童換牙那般輕鬆。拔除了不良的原生器官，等待著植入人工植體，這一次的重建估計需時一年多，但美好總是需要等待的，也許，我離成為天鵝又再進一步。

新聞裡的斷井頹垣我不忍卒睹，向來都是大數據推送的標題能引起我興趣才關心一二：《刑法》加重兒虐刑責三讀通過 施虐未滿七歲兒童致死可判死刑。

還來不及點入內文，正與自己的影子玩得不亦樂乎的么兒突然笑出聲，晃眼而過的笑容竟不太一樣；細看之下，下排門牙終於掙出牙齦，小小的白點，使我明白了什麼叫原生的比較好。那是比色板上找不到的白，像東欄一株雪，透著清明。

太好了，這下應該能多睡一些了。我悄悄向牙仙子許願：願天下孩童都能平安長大。●

【評審意見】

創傷的清理 ◎林俊頴

三十歲矯正牙齒，不到四十就植牙，究竟是太早或太遲？重整過程包括美化、拔除、補骨粉、換新，時間與所費不貲，心理創傷更是難醫，因此那過程其實是救贖與重建自己，必須直視病源，童年時遭受沒齒難忘的殘虐毒打。準此，此篇的旨趣曲折且清楚，作者以古典中文（系？）為底蘊，婉轉陳述，優雅行文下有著始終不屈服不討饒的一副傲骨，自己的牙齒自己救，自體的創傷自己清理，算帳也當然要一筆一筆算清楚，盤點清算這一場一般人罕有的過往，作者挺直脊梁，汩汩散發一股難得的正能量，令讀者肅然。「打落牙齒和血吞」或許是過時的想法，但做人的勇氣與尊嚴是自覺建立、爭取的，她以一篇文章為自己贏得一份遲來的正義，甚至是一種詩學的正義。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應