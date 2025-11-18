自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】拜拜文化式微順其自然

2025/11/18 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／東心

「你知道中元節那天發生什麼事嗎？」弟弟氣急敗壞地打電話來。我聽到「中元」兩個字，想到的不外乎是跟「拜拜」有關。因為老家是透天厝，逢年過節除了要張羅祭品外，最難的是父母還要手捧祭品爬到五樓去拜拜，尤其他們已經都是年過八十的老人。

果不其然，弟弟因無法協助祭拜，就在前一天先把現成的祭品拿上樓。但母親是傳統的女性又是長媳，她傳承祖母輩的祭拜模式，除了準備基本的祭品外，還要下廚煮幾道飯菜，常累得人仰馬翻，數十年如一日。

這些年來母親的腳力愈來愈不行，爬上去五樓幾乎都是由父親或弟弟代勞。父親也年老了，要他一個人獨自把那些飯菜端上去五樓也很吃力，當天拜拜用的那一鍋白飯，還是父母兩人通力合作，用塑膠袋分裝慢慢拿上去。到了晚上，父親應該是累壞了，一個不留神，雙腳癱軟坐在地上，爬不起來，我聽了無奈也無能為力。

時代在變，伴隨著少子化的來臨，年輕一代不婚、不生，對祖先的概念模糊，會不會繼續拜拜或者後繼無人都是問題，如遇到祭拜節日不是在放假日，又是一個考驗。

父母親的年代屬於刻苦耐勞，犧牲奉獻的年代，理所當然沿襲長輩的思想行為模式：「要對祖先誠心的祭拜，祖先會在另外一個世界繼續庇佑子孫。」父親曾很感慨地告訴我，某某長者因行動不便無法上樓去祭拜祖先，只好把祭品放在樓梯口參拜，再點香跟祖先懺悔要求諒解，曾幾何時他也快要變成那樣的人。

到了我們這一代其實常在傳統與現代之間掙扎，一方面耳濡目染父母輩的做法，懷著虔敬的心，敬神拜祖，慎終追遠；一方面對禮儀祭拜並沒有堅持要代代相傳，畢竟我們這一代對傳承的羈絆已經沒有那麼強烈，況且現今幾乎都是雙薪家庭，大家都為了過生活在拚命，何苦為難自己為了拜拜傷神，更年輕一代也有他們的難處，要不要延續我們也不強求。

說真的大家對於死後的世界一無所知，倒不如把眼前的日子過好，也不要去憂心掛念因時代轉型對拜拜文化的衝擊，有那份心意固然好，千萬不要本末倒置。至於未來會如何，順其自然就好。

