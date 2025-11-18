自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】大葉田香 淡淡滷香

2025/11/18 05:30

大葉田香葉子寬厚，帶著茴香家族的濃郁香氣，有「水八角」之名。大葉田香葉子寬厚，帶著茴香家族的濃郁香氣，有「水八角」之名。

文、圖／蔡以倫

台北植物園，潺潺流水旁，我見到開著紫花、葉如九層塔的植物。輕輕嗅聞，有淡淡八角與胡椒氣息，它是「大葉田香」。那一刻我才驚覺，原來香草植物也能以水生的姿態存在。

大葉田香是車前科石龍尾屬，多年生水生植物，台灣正是它的原生棲地。它的葉子寬厚，帶著茴香家族的濃郁香氣，揉碎後，又帶一絲廚房滷香的甘甜，像午後微風拂過的青草氣，因而有「水八角」之名。

在農業時代，大葉田香廣泛分布於全台低海拔濕地、水圳溝渠。農家常採葉入菜，滷肉時添上一兩片，湯汁圓潤，香氣更深，久煮不苦。阿美族人則以它入酒，將葉片揉碎、拌入酒麴，釀出一種帶有草香與米香的糯米酒。那是一種來自土地的香氣記憶，也是部落文化裡獨有的風味語言。

大葉田香性寒，研究證實具清熱解毒、健脾利濕、化痰止咳功效。全株可治感冒、喉嚨腫痛、支氣管炎；鮮葉搗敷可用於毒蟲咬傷、濕疹與膿皰瘡。據說，在早期農村，農家會採大葉田香餵食中暑耕牛，有助恢復食欲。

它喜歡乾淨流動水源，如今在除草劑與污染之下，野外身影愈來愈少。當人們追逐效率、犁過田野時，那些曾以香氣標記土地的原生植物，也正悄悄淡出我們的生活。

大葉田香兼具香料、藥用與保健價值，萃取成分有抗菌與抗氧化能力，可應用於食品、農業與醫藥產品開發，是兼具生態與經濟價值的特色原生植物。花蓮高職師生曾用來研製防蚊噴霧與肥皂，有效驅趕小黑蚊並具止癢功效。

我時常想，如果一座田能因氣味被記住，那麼大葉田香一定是其中最溫柔的一種。它的香，是土地的語言，也是記憶裡的微風。（作者為淡水香草街屋主人）

