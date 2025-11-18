限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【家庭plus．我們一家人】娘家食力 源源不絕
圖／hungtheart
文／徐珮綾
建立了小家庭，開始在兩人世界的甜蜜和現實的摩擦中奮鬥。不知不覺進入兩個小寶貝也成為家庭成員來湊熱鬧的戰鬥時期，身為媽媽要做的事情，原來那麼多！
例行的家務、張羅吃的，沒有什麼難得了我，不過就是事情多了點，多做幾次就會熟練了。只是每次接到娘家的來電：「喂，妳冰箱冷凍庫還有位置嗎？」心裡的溫暖還是不爭氣地蔓延出來。
請繼續往下閱讀...
「讚歎外婆！感謝外婆！」這時候當然要代替我們一家人趕快來點甜心針，給外婆爆棚的情緒價值。每回不是塞滿一箱梅花肉、鯖魚、蝦子、排骨，就是自己剁好的雞肉、外公燉煮的爌肉、滷蛋，食材隨著關愛總是裝滿整箱，大老遠從娘家郵寄過來。
爸媽總是源源不斷地支援食材，每回的「這個滷好的肉很方便，妳只要炒個菜就可以吃了！」讓我不知不覺也接下了家裡的鍋鏟，一頓一頓把食物料理上桌。完成了一餐，也完成了原生家庭模式的刻畫，我也變成自煮媽媽了。
「累了就不要煮，那麼辛苦幹嘛啊！」我知道老公的安慰是出自心疼和體貼，不過我自己知道，那份為了家人辛勞耕耘的餐桌，可以長出不能取代的溫度。所以，今天就煮個香菇雞和蝦仁炒蛋吧！
「寶貝們！媽媽今天有煮好吃的喔！」
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應