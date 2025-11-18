自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．我們一家人】娘家食力 源源不絕

2025/11/18 05:30

圖／hungtheart圖／hungtheart

文／徐珮綾

建立了小家庭，開始在兩人世界的甜蜜和現實的摩擦中奮鬥。不知不覺進入兩個小寶貝也成為家庭成員來湊熱鬧的戰鬥時期，身為媽媽要做的事情，原來那麼多！

例行的家務、張羅吃的，沒有什麼難得了我，不過就是事情多了點，多做幾次就會熟練了。只是每次接到娘家的來電：「喂，妳冰箱冷凍庫還有位置嗎？」心裡的溫暖還是不爭氣地蔓延出來。

「讚歎外婆！感謝外婆！」這時候當然要代替我們一家人趕快來點甜心針，給外婆爆棚的情緒價值。每回不是塞滿一箱梅花肉、鯖魚、蝦子、排骨，就是自己剁好的雞肉、外公燉煮的爌肉、滷蛋，食材隨著關愛總是裝滿整箱，大老遠從娘家郵寄過來。

爸媽總是源源不斷地支援食材，每回的「這個滷好的肉很方便，妳只要炒個菜就可以吃了！」讓我不知不覺也接下了家裡的鍋鏟，一頓一頓把食物料理上桌。完成了一餐，也完成了原生家庭模式的刻畫，我也變成自煮媽媽了。

「累了就不要煮，那麼辛苦幹嘛啊！」我知道老公的安慰是出自心疼和體貼，不過我自己知道，那份為了家人辛勞耕耘的餐桌，可以長出不能取代的溫度。所以，今天就煮個香菇雞和蝦仁炒蛋吧！

「寶貝們！媽媽今天有煮好吃的喔！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應