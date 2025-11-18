【家庭plus．我們一家人】娘家食力 源源不絕

圖／hungtheart

文／徐珮綾

建立了小家庭，開始在兩人世界的甜蜜和現實的摩擦中奮鬥。不知不覺進入兩個小寶貝也成為家庭成員來湊熱鬧的戰鬥時期，身為媽媽要做的事情，原來那麼多！

例行的家務、張羅吃的，沒有什麼難得了我，不過就是事情多了點，多做幾次就會熟練了。只是每次接到娘家的來電：「喂，妳冰箱冷凍庫還有位置嗎？」心裡的溫暖還是不爭氣地蔓延出來。

請繼續往下閱讀...

「讚歎外婆！感謝外婆！」這時候當然要代替我們一家人趕快來點甜心針，給外婆爆棚的情緒價值。每回不是塞滿一箱梅花肉、鯖魚、蝦子、排骨，就是自己剁好的雞肉、外公燉煮的爌肉、滷蛋，食材隨著關愛總是裝滿整箱，大老遠從娘家郵寄過來。

爸媽總是源源不斷地支援食材，每回的「這個滷好的肉很方便，妳只要炒個菜就可以吃了！」讓我不知不覺也接下了家裡的鍋鏟，一頓一頓把食物料理上桌。完成了一餐，也完成了原生家庭模式的刻畫，我也變成自煮媽媽了。

「累了就不要煮，那麼辛苦幹嘛啊！」我知道老公的安慰是出自心疼和體貼，不過我自己知道，那份為了家人辛勞耕耘的餐桌，可以長出不能取代的溫度。所以，今天就煮個香菇雞和蝦仁炒蛋吧！

「寶貝們！媽媽今天有煮好吃的喔！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法