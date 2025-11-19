自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第29屆台法文化獎公布 吳錫德、盧松兩學者獲殊榮

2025/11/19 05:30

法國索邦大學文學院歷史學系副教授維克多．盧松。（Victor LOUZON、文化部提供）法國索邦大學文學院歷史學系副教授維克多．盧松。（Victor LOUZON、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部昨日公布第29屆「台法文化獎」，分別是台灣淡江大學法文系榮譽教授吳錫德，以及法國索邦大學文學院歷史學系副教授維克多．盧松（Victor LOUZON），兩位得獎者都是學者；本屆得獎者由文化部長李遠、法蘭西學院人文政治科學院終身秘書史蒂恩（Bernard STIRN）及台法雙方評審委員，於今年9月在巴黎選出。

淡江大學法文系榮譽教授吳錫德。（吳錫德、文化部提供）淡江大學法文系榮譽教授吳錫德。（吳錫德、文化部提供）

其中，吳錫德在淡江大學任教近40年，他於1996年創立「中華民國法語教師協會」、2014年創立「台灣法語譯者協會」，更在台灣籌辦首屆世界法語日活動，以及創設法文翻譯獎，法國政府為表彰其貢獻，於2016年授予「學術棕櫚勳章」。

另一位得獎者盧松，先後獲巴黎政治學院博士學位及美國哥倫比亞大學博士後研究，發展出對台灣歷史的專業知識，特別是1945年的變革期。其研究專注於台灣的特殊歷史演進，台灣地處各大帝國與區域強權的交會點，挑戰了傳統的殖民概念與民族國家理論框架。

盧松發表於2023年的《祖國的擁抱：1947年台灣的去殖民化與暴力》，由高等社會科學研究院出版社發行，是首部以法文深入探討228事件、其歷史記憶，以及對台灣與中國各對立政權及日本3方關係史影響的專著。

做為索邦大學教師，盧松為大學部一年級至碩士班學生開設台灣史課程，並鼓勵有興趣的學生赴台持續進行研究。他指導過的學位論文主題包括中華民國針對聯合國教科文組織的相關作為，以及台灣半導體產業的發展等。

盧松期待未來能帶領碩士班學生前來台灣進行實地研究、與中研院共同舉辦聯合學術會議，並推動228事件相關書籍的翻譯工作，持續讓台灣政治歷史躍上國際學術交流的舞台上。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應