【藝術文化】故宮百年院慶第2檔海外特展「龍」 巴黎凱布朗利博物館吸睛登場

「龍」展開幕晚會，左起故宮副院長余佩瑾、法國凱布朗利博物館館長艾曼紐爾．卡薩耶胡、法國外交委員會副主席暨友台小組議員勝珀、故宮院長蕭宗煌、友台小組主席帕媞斯、友台小組議員阿勒曼德、我國駐法大使郝培芝。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院百年院慶，史無前例於同期間在歐洲兩國推出大展。繼今年9月於捷克推出「故宮文物百選及其故事」展後，與法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）合作的「龍」，也於法國時間11月17日晚間，由法方館長艾曼紐爾．卡薩耶胡（Emmanuel Kasarhérou）和故宮院長蕭宗煌共同為展覽揭開序幕。

法國民眾參觀故宮典藏清乾隆夏朝冠金飾。（故宮提供）

蕭宗煌表示，故宮自1990年代起即積極與法國博物館界展開合作交流，包括1998年巴黎大皇宮美術館的「帝國的回憶—國立故宮博物院瑰寶」，以及2019年11月故宮南院舉辦「法國凱布朗利面具精品展」，只是原本規畫於2021年回饋凱布朗利博物館的「龍」展，受到疫情影響，幾經波折終於開展。

展覽將龍的主題分成「龍的意象」、「龍的故事」、「皇家龍文化」和「龍的當代變奏」等4個單元，除精選刻畫龍形象的國寶級文物〈玉龍紋盤〉、〈蟠龍紋盤〉外，亦展出龍的人間化身皇帝的畫像、玉璽與墨寶等，展間亦播放故宮新行政大樓落成時舉行「安龍謝土」的道教儀式紀錄影片，盼讓歐洲觀眾感受東方龍文化的特色。

蕭宗煌說，龍是象徵東亞文化的吉祥瑞獸，其信仰貫穿了5千多年歷史，影響深遠。感謝凱布朗利博物館居中協調聯繫，以及法國尼斯亞洲藝術博物館、吉美國立亞洲藝術博物館和賽努奇亞洲博物館共襄盛舉，將展出至2026年3月1日。

