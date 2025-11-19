自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北市歌仔戲觀摩匯演 好戲接力連演14天

2025/11/19 05:30

唐美雲歌仔戲團青年團演出《天鵝宴》。（臺北市藝文推廣處提供）唐美雲歌仔戲團青年團演出《天鵝宴》。（臺北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的「台北市114年歌仔戲觀摩匯演」，自11月14日起至27日，集結明華園日團歌仔戲、新明光歌劇團、薪傳歌仔戲劇團、羅裕誴歌劇團、星緣戲劇團、飛鳳儀歌劇團、蘭陽戲劇團、唐美雲歌仔戲團青年團、繡花園戲劇團、民安歌劇團、御綺新時代劇坊、小飛霞歌劇團、陳美雲歌劇團、鴻明歌劇團等14個團隊，連演14天。

匯演將進入最後一週，11月21日至27日移師松山車站南側交4廣場，由多個具代表性的民間劇團輪番登場，延續前一週大龍峒場次累積的人氣，讓民眾能在通勤與生活節奏之間，就近接觸傳統戲曲之美。

21日由唐美雲歌仔戲團青年團率先演出《天鵝宴》，展現劇團多年人才培育成果；22日繡花園戲劇團帶來《大鵬王降世．岳飛槍挑小梁王》，以忠義與復仇對照人物命運；23日台北民安歌劇團演出水患題材作品《大禹治水》；24日御綺新時代劇坊《咫尺天崖．母女情深》，從家庭視角書寫民間悲歌；25日小飛霞歌劇團《北齊戰神．蘭陵王》，結合武戲與情感線，刻畫將帥忠義抉擇；26日陳美雲歌劇團演出《金枝玉葉》，呈現宮廷與民間價值的拉扯；壓軸27日由鴻明歌劇團帶來經典題材《連環計》，以王允、貂蟬與董卓、呂布之間的權力與情感角力收尾，為本屆匯演畫下句點。詳詢臺北市藝文推廣處官網與「大稻埕戲苑」臉書。

