藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】奇美《消失的法老》VR首登台 1秒置身古埃及

2025/11/19 05:30

奇美博物館將於明年1月29日起推出《埃及之王：法老》特展，同步推出VR沉浸式體驗《消失的法老》。（圖片版權：excurio，奇美博物館提供）奇美博物館將於明年1月29日起推出《埃及之王：法老》特展，同步推出VR沉浸式體驗《消失的法老》。（圖片版權：excurio，奇美博物館提供）

記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館將於明年1月29日起，攜手大英博物館推出《埃及之王：法老》特展，已引發話題及預售票的搶票潮，館方昨（18）日宣布，將同步推出VR沉浸式體驗《消失的法老》，即日開放線上預購，讓民眾既能近距離欣賞真實文物，也能透過VR體驗1秒置身古埃及，展開一趟穿越4,500年的神祕冒險旅程，感受古文明的震撼與魅力。

《消失的法老》由excurio製作，全長約45分鐘，以古代世界七大奇蹟之一的古夫金字塔為場景，民眾可透過VR裝置，進入古夫金字塔深處，抵達目前仍為禁地的王后密室；還能躍上146公尺高的金字塔頂端，360度俯瞰埃及開羅的壯麗全景；甚至乘坐太陽船，漫遊尼羅河，並親臨國王古夫（Khufu）的葬禮現場，見證古老的防腐儀式。

館方表示，該節目自2022年於巴黎首演以來，已吸引全球逾200萬人次體驗，奇美博物館將與HTC VIVE Arts合作引進，明年首度在台灣登場。適合8歲以上參觀，於明年1月29日至2027年1月10日登場。

