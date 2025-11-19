自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】把自己種回來

2025/11/19 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／辛夷

愛自己之前，有時是需要花點小錢的。

我不是說什麼高級美容、名牌包，而是去花市挑一盆小植物。那種葉子肥厚、不容易死的，像我這樣不善照顧的人，也能養活它。

一開始的磨合期非常漫長。給水太少怕渴死，太多又怕爛根。最後我才明白：我不是在澆水，我是在溺愛它。我以為愛是「給多一點、再多一點」，結果卻是窒息。

植物跟人一樣，有自己的節奏，不能催，也不能搶。後來我學會看葉色、摸土壤，掌握它的脾氣，讀懂它的沉默。從一盆到三盆，最後整個陽台滿滿綠意。那一刻我才驚訝地發現：原來我也有讓生命變好的能力。

這是我前半生沒學會的事。

過去，我把自己困在一段只剩沉默的婚姻裡。明知道對方只是「剛剛好可以過日子」，我卻總說服自己：「人無完人。」結果就是不滿日積月累，長出一座無法翻越的山。

他不是不會說話，他只是選擇對我保持沉默。兒子一句話，像一桶冷水潑下來：「他只是沒想把那一面給妳看。」

後來，我甚至開始怕他退休。怕那種「相看兩厭」成為永遠的日常。我不要那種連呼吸都要報備的人生，不要那種連話都說不出口的枯乾歲月。

有一段時間，我靠追劇療傷。最愛看那種女主被虐到谷底，最後甩掉渣男、走出自己道路的橋段。那份從懦弱走向堅強的歷程，看一次，療癒一次。

媽媽過世後，我才真正懂得她那句話的份量：「妳要好好愛自己。」這句話像廟裡的香火，一直在我心中燃著。我要學著讓自己發光，不靠誰來照亮。

朋友曾因丈夫出軌而痛不欲生，我雖不懂怎麼安慰，只靜靜想著：真正屬於妳的，不會被拐。會走的，是本來就不在妳心裡的。

我開始寫作──寫心情、寫覺醒，寫那些從沒說出口的話。寫作老師說我手感回來了，我知道，不是手感，是我自己回來了。那個年輕、勇敢、值得被愛的我，終於真真切切地回來了。

人生就像種植物，一開始會搞不清楚怎麼澆水、怎麼換盆，會黃葉、會爛根，但只要不放棄，葉子終會再長出來，根也會更穩固。

在這萬象更新、繁花盛開的春季，我買了一盆植物，也終於把自己，種回來了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應