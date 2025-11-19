【家庭plus．生活大補帖】把自己種回來

圖／達志影像

文／辛夷

愛自己之前，有時是需要花點小錢的。

我不是說什麼高級美容、名牌包，而是去花市挑一盆小植物。那種葉子肥厚、不容易死的，像我這樣不善照顧的人，也能養活它。

一開始的磨合期非常漫長。給水太少怕渴死，太多又怕爛根。最後我才明白：我不是在澆水，我是在溺愛它。我以為愛是「給多一點、再多一點」，結果卻是窒息。

植物跟人一樣，有自己的節奏，不能催，也不能搶。後來我學會看葉色、摸土壤，掌握它的脾氣，讀懂它的沉默。從一盆到三盆，最後整個陽台滿滿綠意。那一刻我才驚訝地發現：原來我也有讓生命變好的能力。

這是我前半生沒學會的事。

過去，我把自己困在一段只剩沉默的婚姻裡。明知道對方只是「剛剛好可以過日子」，我卻總說服自己：「人無完人。」結果就是不滿日積月累，長出一座無法翻越的山。

他不是不會說話，他只是選擇對我保持沉默。兒子一句話，像一桶冷水潑下來：「他只是沒想把那一面給妳看。」

後來，我甚至開始怕他退休。怕那種「相看兩厭」成為永遠的日常。我不要那種連呼吸都要報備的人生，不要那種連話都說不出口的枯乾歲月。

有一段時間，我靠追劇療傷。最愛看那種女主被虐到谷底，最後甩掉渣男、走出自己道路的橋段。那份從懦弱走向堅強的歷程，看一次，療癒一次。

媽媽過世後，我才真正懂得她那句話的份量：「妳要好好愛自己。」這句話像廟裡的香火，一直在我心中燃著。我要學著讓自己發光，不靠誰來照亮。

朋友曾因丈夫出軌而痛不欲生，我雖不懂怎麼安慰，只靜靜想著：真正屬於妳的，不會被拐。會走的，是本來就不在妳心裡的。

我開始寫作──寫心情、寫覺醒，寫那些從沒說出口的話。寫作老師說我手感回來了，我知道，不是手感，是我自己回來了。那個年輕、勇敢、值得被愛的我，終於真真切切地回來了。

人生就像種植物，一開始會搞不清楚怎麼澆水、怎麼換盆，會黃葉、會爛根，但只要不放棄，葉子終會再長出來，根也會更穩固。

在這萬象更新、繁花盛開的春季，我買了一盆植物，也終於把自己，種回來了。

