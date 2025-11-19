自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】關於曾經有過的自在

2025/11/19 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

當年《自立晚報》創刊《台北人》辦了一個攝影比賽，主題好像就是「自在」，得獎的第一名作品是一個躺在草地上，翹起二郎腿，從攝影者的主觀角度拍下去，所以我們看不到攝影者，感覺陽光下草地上，就是自在了。

拍這張照片的人是作家王家祥，寫過多本台灣史和生態的小說。那年我認識他，就想像著，或許讀森林系的王家祥，在某次生態踏查，這樣躺下來過。我也想，這樣是我的自在嗎？

許多年後，我們都已過了千帆都不是的中年，王家祥結束了當年的婚姻，落腳在都蘭山養一大群流浪狗，為了照顧流浪狗，王家祥散盡家財，那時的女朋友也為此離開他。女朋友告訴他不要再把流浪狗帶回家，第二天，王家祥忍不住又帶了一隻回家。於是，女朋友不告而別。

許多人不解，為何王家祥放棄寫作，甘願在都蘭山養流浪狗，他說，這就叫做離開江湖。但我一直記得，王家祥自己寫的，有人在寒夜棄養九隻幼犬，小生命在寒冷中彼此緊靠、瑟縮，如果牠們可以講話，要問為何人類這樣對待牠們？當王家祥發現牠們時，九隻小狗都已死去。從此，王家祥就再也離不開流浪狗，因為狠心的人實在太多，他收養的狗也愈來愈多。

王家祥在臉書上，常貼出一些超現實的畫作，希望有人認購，助他幫助流浪狗，那是一筆非常龐大的開銷，如果功利一點看，也是有去無回的錢坑。有一陣子不見他貼臉書，請也在都蘭山開民宿的江冠明問問，說他忙著給狗兒結紮。有時候在都蘭山遇見王家祥，只是他騎著機車匆匆而過的身影。

或許，有人能夠了解王家祥這個男人吧。他帶著一群狗，叫得出狗的名字，狗兒跟他建立非凡的情感，心裡頭需要他、相信他，這是一個親密的家庭。用人的觀點來說，那是一個很有愛心的收養院。雖然，我覺得意義還勝過了生理上的收容。

我們許多人肯定做不到這件事，我們的家庭侷限在照顧孩子，因為有著血緣，再怎樣離不開。如果孩子不能說太多話語，其實，跟父母建立了某種聯繫。於是，每個家庭也是這樣走過來了。

只是，許多年前，那個躺在草地上翹二郎腿的靈魂，如今安在？同樣的陽光下，也許王家祥帶著一群狗趁著天氣好遛狗，準備食物，現在，他如何找到自在？最自在的時候，是離開了人，和狗兒相處的日子？

我由是回想著，屬於我的，關於曾經有過的自在。

