藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/11/19 05:30

圖／陳美惠圖／陳美惠

用餐人數：3位

菜色說明：平常兩老自住自煮，難得八年級生的孫女來過夜，事先探詢孫女想吃什麼？嘴甜的孫女說，只要阿媽煮的都好吃。

知道她愛吃餛飩湯，早餐胃口也不佳，喜歡鹹的味道，先擬定菜單，烘蛋（醬油、鹽、九層塔）她選擇醬油口味。烘完蛋的平底鍋，把撈起的麵線放入平底鍋，加點麻油小火略煎。

蔬食就一條小黃瓜切絲、一顆黑柿番茄、蒸熟的水果玉米切下玉米粒，擺入盤中，阿公阿媽孫女一人一盤，不過量也均衡。前一天已經熬好大骨高湯，用小鍋煮一碗餛飩湯，加點小白菜。

上學前，孩子吃飽情緒好，這份早餐被孫女形容為六星級飯店早餐，她幫我五星加一顆星，早起煮早餐的辛苦，都值得了！（文、圖／陳美惠）

