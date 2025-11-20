限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】府城建城3百年「iF300+1」南美館登場 邀市民共創下一個百年
民眾可寫下對城市的發展意見與未來想像。
（南市美術館提供）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕「iF300+1府城建300年的昔年 今年 來年」展覽昨（19）日於台南市美術館登場，以「+1」象徵城市邁向下一個百年的起點。
民眾到場打卡並寫下個人的「iF」願望，可領取「一府紀念帽」。（南市美術館提供）
展覽由「iF300辦公室」與南美館共同策展，以府城的歷史脈絡與當代行動為主軸，呈現多方參與的城市能量。從民間倡議、公私協力，到教育、藝術、環保與社群的各種實踐，活動內容跨越小型工作坊、校園教學、情境劇、城市走讀與互動裝置，讓民眾用自己的方式重新認識府城。
請繼續往下閱讀...
古都保存再生文教基金會執行長顏世樺表示，「iF300+1」匯聚公民團體、公部門、校園、宗教團體、商圈、社造與NGO的力量，不只是回望300年的過往，也是向所有市民發出的開放邀請，希望大家在年末，一起「湊一腳」，為城市的未來添上想像的+1。
展覽延伸至市區內外，規畫城市發展主題的座談、講座與走讀，引導市民從不同角度理解府城的空間演變與未來方向。南市文化資產管理處則帶來藝術家打造的「歡迎門」等裝置，在南美館周邊再現古城意象，並透過線上、線下平台蒐集市民意見，讓多元觀點成為城市願景的一部分。
展場設置「圍城」打卡點、城市願望牆，象徵加入城市共創的第一步。每一個「+1」，都是城市下一頁的力量。展期自即日起至明年12月14日。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應