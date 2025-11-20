【藝術文化】德國音樂家約格．魏德曼再登台 攜手NSO獻演2場音樂會

魏德曼此次訪台停留兩週，除3場音樂會，也投入相關音樂計畫。

〔記者凌美雪／台北報導〕身兼演奏家、作曲家與指揮家的德國全方位音樂家約格．魏德曼（Jörg Widmann），被譽為這個世代最多才多藝也最迷人的藝術家之一。自2016年起與NSO國家交響樂團建立深厚的友誼，近期再登台，端出多場音樂饗宴，繼16日參與哈根四重奏告別巡演之後，還將於今（20）日與29日親自指揮NSO進行2場演出。

今日登場的「跨樂自由的邊界」音樂會，除將呈現孟德爾頌15歲所作洋溢著年輕活力的《第1號交響》，以及舒曼愉悅幸福的《序曲、詼諧曲與終曲》。同場還將於台灣首演魏德曼發表於2000年的《自由小品》，此曲把五線譜當成「聲音實驗室」，突破了傳統的和聲和架構，讓觀眾在聆聽時更有想像空間。

29日的「樂響啟示錄」中，魏德曼將與NSO重現孟德爾頌為紀念宗教改革300年所做的D大調第5號交響曲《宗教改革》，2024年才剛結束柏林愛樂駐團藝術家的魏德曼說，「兩年前我也曾指揮柏林愛樂演出這部作品，這首曲子讓我有特別強烈的使命感。」音樂會還將呈現魏德曼寫過編制最大的作品《巴比倫組曲》，這首曲子也曾由知名指揮家巴倫波因與長野健指揮過，有趣的是，魏德曼自覺難度極高，他笑說，「我也不能抱怨，畢竟是我自己寫的」。

獲客家委員會支持，魏德曼此次訪台停留2週，25日還有一場NSYO國家青年交響樂團的室內樂音樂會「夢響．樂語」，將演出多首魏德曼創作的曲目。詳詢OPENTIX。

