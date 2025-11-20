自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】《釧兒》10週年新版 看跨時空愛情與戲班日常

2025/11/20 05:30

《釧兒》從廟埕與戲班出發，圍繞愛、遺憾與傳承等主題。（音速媒合提供）《釧兒》從廟埕與戲班出發，圍繞愛、遺憾與傳承等主題。（音速媒合提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由躍演製作的原創音樂劇《釧兒》10週年旗艦劇院版，將於11月22日至11月30日在北藝中心演出。《釧兒》改編自澎恰恰原創故事，由藝術總監暨導演曾慧誠帶領團隊，以台灣傳統歌仔戲為故事背景，結合西方音樂劇敘事與當代音樂風格，呈現廟埕文化、戲班工作日常與跨越時空的情感線索。

故事以「戲中戲」結構展開，描寫戲班青年阿強在廟埕夜戲前，於舞台上翻出封存多年的《薛平貴與王寶釧》劇本，並與神祕女孩釧兒相遇，戲裡戲外的交錯逐步揭開一段跨越生死的約定，作品主題圍繞愛、遺憾與傳承推展。

本次加入搖滾樂團與雙弦樂編制，並重新調整主題曲、合唱段落與場景節奏。導演曾慧誠受訪時表示，今年再度與作曲李哲藝、新生代音樂創作者康和祥及編劇梁越玲合作，在劇本、音樂與舞台設計上全面更新，目的是希望新版《釧兒》能讓觀眾感受到「當代感」，「因此我們決定重新編曲，反映這10年期間，對於傳統戲曲的理解與語境變化，不單只是重演舊作。」

至於選用搖滾元素的原因，曾慧誠說，搖滾很能代表角色心中某種強烈動機，促使演員在表演中更願意往前推動情感。這樣的聲響強度也增強了戲劇推進，「十年後再次回到這部作品，我希望自己能更掌握敘事邏輯，也能更清楚舞台操作背後希望達成的效果，這其實也是一次自我挑戰。」

