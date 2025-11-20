限制級
【自由副刊．極短篇】 尹金／浮冰
◎尹金
Peter是店裡貴客，他喝麥卡倫時，店長會從冰庫裡取出一顆手掌大的冰球，用刀削成晶瑩的多邊體。那種冰化得慢，不易稀釋酒，又能留住香氣。
酒吧的魅力在於，許多人僅是推開店裡大門，就變得更像自己一點。但Peter不是，他和那顆冰一樣，不易化，除了老闆娘和店長，對誰都冷。
期中考前，我意外和他搭上話。
隔日考佛學概論，我將重點抄進便利貼，趁上班間隙偷看。Peter見我視線頻頻往下，問我看什麼。我說，「佛學，好難。」
他看了我的筆記，掏出鋼筆，在「覺者」旁寫下註解，又談起因緣俱足和空，最後話題停留在《天龍八部》。
Peter喝了口酒說，蕭峰這個人寫得真好，豪氣又有情。他講這話時，杯裡的冰映著光，邊角微微融化，但有東西好像還凝結在裡面。
我笑著點頭，沒再多說。
那晚他坐得特別晚。浮冰輕聲裂開，爾後沉入琥珀色的液體裡。Peter說，「我也只有一個阿朱，但我的阿朱今天簽字了。」●
