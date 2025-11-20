自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮俱樂部】智慧手環 長者守護者

2025/11/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃冠凱

上個月的一個清晨，我接到母親的電話，她語氣平靜卻帶著一絲疑惑：「手環一直震動，說我的心律不規則，要不要去醫院？」

母親平時沒有心臟病史，幸好那天手環連接的手機App，也同時把訊息傳給了我。幾分鐘後，我協助她用視訊方式與醫院護理師確認，並在同日安排了檢查。結果顯示，是早期心房顫動，及時處理，避免了後續中風風險。

這個經驗讓我更確信，智慧醫療，不只是醫院的專利，它已經是家庭日常的重要守護者。

在我的臨床與社區經驗中，台灣家庭面臨三大健康挑戰：

慢性病監測斷層：血壓、血糖常在家中測，但沒紀錄、沒回報，等到症狀明顯才就醫。

高齡長輩的健康孤島：行動不便、醫院距離遠，造成延誤就醫。

資訊過載與錯誤傳播：健康資訊真假難辨，「朋友轉傳」常變成判斷依據。

智慧醫療落地的關鍵，不是買更多設備，而是讓它「會說話、會連線、會提醒」。

可穿戴裝置：如智慧手環、手錶，不只計步，還能即時偵測異常心律、跌倒或血氧下降。

AI健康助理：幫忙解讀檢驗報告、提醒用藥與追蹤復診。

遠距診療：讓偏鄉或行動不便的家人，也能在家與醫師面對面討論病情。

我常提醒病人，智慧醫療是一場家庭的團隊合作。像我母親的手環，如果沒有事先教她如何回應提醒、如何打開App給我看數據，那次的危機可能就被忽略。同樣地，遠距診療的便利性，也需要家人協調好誰幫忙操作設備、誰陪伴長輩視訊。

未來5年，智慧醫療會更平價、更普及。冰箱會提醒父親少鹽飲食，藥盒會提醒母親按時服藥，客廳電視能一鍵連線到家庭醫師。但再先進的科技，也無法取代家人之間的關心。

有了科技的幫助，我們能更早發現問題、更快做出行動。但讓它真正發揮力量的，不是晶片與演算法，而是每天那句真心的問候：「今天，你感覺怎麼樣？」（作者任職醫療資訊中心）

