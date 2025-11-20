自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】孩子不乖 怪別人帶壞

2025/11/20 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／林政武

中秋節那天，班上有位轉學生被家長禁止出門，理由是怕他與同學去放鞭炮。結果，孩子竟偷偷把鞭炮帶回家，在廁所裡偷玩，最後炸傷雙手。

父親盛怒之下追問鞭炮來源，學生謊稱是同學送的（事實上是自己買的）。隔天，父親衝到學校，當著全班的面破口大罵，指責大家「不要帶壞我家孩子」。

這名學生長期處在權威式教育之下，逐漸養成「雙面人」性格，在家是乖巧聽話的孩子，在學校卻抽菸、罵髒話、頂撞老師樣樣不缺。明明是自己孩子行為偏差，家長卻一味相信「都是別人帶壞的」。

在班親會上，這位家長甚至質疑學校功課派得太少，導致孩子回家不讀書。事實卻是，他的作業幾乎全靠在校抄同學，家長連作業是否完成都沒檢查，就草草在聯絡簿上簽名。退一步說，就算當天學校沒派作業，家長難道不能要求孩子看書？

教育孩子如同蓋房子，地基要穩，孩子行為才會端正。正所謂「蓬生麻中，不扶而直」。反之，如果總覺得「自家孩子很乖，都是別人害的」，或以為「轉學就能解決問題」，那只是治標不治本。

有個比喻很貼切：一個人試鞋總覺腳痛，換了無數雙鞋才發現，原來腳底卡了一根刺。拔掉刺，問題迎刃而解。孩子不斷轉學、成年人頻繁換工作，卻總抱怨學校爛、老師差、老闆機車，真正的問題也許就藏在自己身上。

有教養的家庭，3歲孩子亂丟東西都會糾正；沒原則的家長，30歲孩子犯法，還會說：「他只是個孩子啊！一定是朋友帶壞的。」為了孩子好，當他犯錯時，先檢討自己孩子的行為，最後才檢討別人。（作者為國中教師）

