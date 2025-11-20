【家庭plus．生活停看聽】職場新手 團隊給溫暖

圖／豆寶

文／小湞

八月底，履歷一投，不久接到小餐館的面試通知。

我有做好心理準備，知道餐飲業是體力活，腳痠腰痛是家常便飯。但第一天，我就遇到了「個人」挑戰：洗碗。手在油膩的餐具間穿梭，沒多久，手指就開始感覺到抽筋。那種僵硬感，彷彿在說：「妳真的準備好迎接這場硬仗了嗎？」

請繼續往下閱讀...

我像個闖入新手村的初學者，對一切懵懵懂懂。同事熱心地教我菜色，分享如何加快出餐速度的撇步，但我還是慢半拍，總是搞不清楚兩鍋菜該先夾哪一鍋，補菜也補得手忙腳亂。看著排隊的人潮，我只能默默地在自己的「新手區」裡，做著最基本的整理碗盤、燙菜的工作，深怕一不小心就幫了倒忙。

然而，這個小餐館卻藏著許多溫暖。同事總是主動告訴我各種工作細節，從補菜的順序到盒蓋的擺放方式。有時候，同事會叫手搖飲請客，雖然不是昂貴的飲料，但在那個忙碌的下午，那一杯微甜的滋味，卻像是一道溫暖的光，照亮了我的疲憊。來自同事的指導、那些默默的幫助，都一點一滴地累積成我前進的力量。

下班時，我特地向那些幫助我的同事道謝，他們或許覺得這只是工作的一部分，但對我來說，那份人情味卻是無價的。從手抽筋的僵硬感，到店長一句「有進步」的肯定，再到同事的一抹微笑，這過程就像一場蛻變。雖然我還是個手忙腳亂的新手，但也是這個溫暖團隊中的一份子。我知道，一切都會漸入佳境，因為我已不再孤單。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法