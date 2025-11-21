自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】塊動舞團《機神祭》首演 外骨骼服打造獨特舞蹈語言

2025/11/21 05:30

【藝術文化】塊動舞團《機神祭》首演 外骨骼服打造獨特舞蹈語言《機神祭》將靈性與科技交織創造新的編舞語言。
（鄭宇辰攝，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的CAMPING ASIA，今年帶來跨領域節目《機神祭》（U>N>I>T>E>D），邀請澳洲墨爾本塊動舞團Chunky Move，攜手爪哇實驗電音組合Gabber Modus Operandi、峇里島時尚品牌Future Loundry，以及國際知名動畫機械設計團隊Creature Technology Co.共同創作，以舞蹈、科技與聲響構築帶有未來感的現場表演。昨、今（20、21）兩晚在台北表演藝術中心藍盒子演出。

《機神祭》舞者穿著以越野機車為靈感的外骨骼服，在霓虹光影與電音強拍中表現出半人半獸的身體形態，在舞台上不斷變形、聚合，形成近似「龍舞」的身體意象。作品以威脅意象開場，經歷拒絕、解放與重生，強調人類、科技與靈性之間的連動關係。聲響部分由Gabber Modus Operandi操刀，融合印尼甘美朗、電子和噪音元素，以強烈節奏堆疊音場張力。視覺語彙則參考八、九〇年代科幻電影與儀式文化，營造廟會與音樂會交錯的舞台氛圍。

塊動舞團藝術總監安東尼．漢密爾頓表示，他相信「所有人類製造的物質都具有靈性」，希望提醒觀眾，人類與物質世界的連結並不疏離，而是彼此共生。

由Creature Technology Co.和Future Loundry共同設計打造的外骨骼裝置服，限制卻同時延展舞者的肢體狀態，呈現出既受拘束又具力量的舞蹈。安東尼指出，穿上外骨骼服會改變舞者的運動慣性，「像學倒著騎腳踏車」，因此必須重新編排支持裝置運動的舞蹈語言。他認為，舞者透過受限的身體找尋對動作的敏感度，形成作品獨特的表演質地。

安東尼回顧自身創作歷程時說，他最後選擇舞蹈做為結合不同視覺創作的方式，期望藉由作品提醒觀眾，當人與人能和諧連結，便能開展廣闊的可能性。詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應