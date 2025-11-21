【藝術文化】塊動舞團《機神祭》首演 外骨骼服打造獨特舞蹈語言

《機神祭》將靈性與科技交織創造新的編舞語言。

（鄭宇辰攝，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的CAMPING ASIA，今年帶來跨領域節目《機神祭》（U>N>I>T>E>D），邀請澳洲墨爾本塊動舞團Chunky Move，攜手爪哇實驗電音組合Gabber Modus Operandi、峇里島時尚品牌Future Loundry，以及國際知名動畫機械設計團隊Creature Technology Co.共同創作，以舞蹈、科技與聲響構築帶有未來感的現場表演。昨、今（20、21）兩晚在台北表演藝術中心藍盒子演出。

《機神祭》舞者穿著以越野機車為靈感的外骨骼服，在霓虹光影與電音強拍中表現出半人半獸的身體形態，在舞台上不斷變形、聚合，形成近似「龍舞」的身體意象。作品以威脅意象開場，經歷拒絕、解放與重生，強調人類、科技與靈性之間的連動關係。聲響部分由Gabber Modus Operandi操刀，融合印尼甘美朗、電子和噪音元素，以強烈節奏堆疊音場張力。視覺語彙則參考八、九〇年代科幻電影與儀式文化，營造廟會與音樂會交錯的舞台氛圍。

塊動舞團藝術總監安東尼．漢密爾頓表示，他相信「所有人類製造的物質都具有靈性」，希望提醒觀眾，人類與物質世界的連結並不疏離，而是彼此共生。

由Creature Technology Co.和Future Loundry共同設計打造的外骨骼裝置服，限制卻同時延展舞者的肢體狀態，呈現出既受拘束又具力量的舞蹈。安東尼指出，穿上外骨骼服會改變舞者的運動慣性，「像學倒著騎腳踏車」，因此必須重新編排支持裝置運動的舞蹈語言。他認為，舞者透過受限的身體找尋對動作的敏感度，形成作品獨特的表演質地。

安東尼回顧自身創作歷程時說，他最後選擇舞蹈做為結合不同視覺創作的方式，期望藉由作品提醒觀眾，當人與人能和諧連結，便能開展廣闊的可能性。詳詢OPENTIX網站。

