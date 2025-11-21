【藝術文化】新美館委創計畫登場 「楊嘉輝：展亭」開啟影像對話

楊嘉輝〈展亭〉與拉縴人男聲合唱團、謝賢德合作，多頻道影像聲音裝置、路燈、球形喇叭，28分鐘，200 × 200 × 423公分。2025。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市美術館主辦的「楊嘉輝：展亭」聚焦技術媒介與影像敘事在電腦時代以降的發展，並透過多頻道影像、生成式AI與多聲道聲響，捕捉當代感知經驗在科技加速下所面臨的轉變。即日起在新北市美術館3A、3B、4B展覽室登場，展期至2026年1月4日。

此作為「新美委製」2025年首件委託創作計畫。「新美委製」為新北市美術館兩年一次的委創計畫，邀請一位或一組具國際影響力的藝術家，進駐館內展覽空間創作全新作品。此計畫展現美術館推動跨領域創作的方向，關注展覽如何開創公共性、展示語彙，並支持藝術家於不同媒材與知識領域間展開實驗性對話。

請繼續往下閱讀...

本次邀請香港藝術家楊嘉輝，其創作跨越聲音、錄像、表演與裝置，作品從媒介技術、歷史敘事與聲音政治切入。值得留意的是，楊嘉輝新作〈展亭〉致敬1964年查爾斯與蕾．伊姆斯為紐約世界博覽會IBM展館創作的資料庫電影〈THINK〉，重新詮釋資料庫影像的歷史語境，反思其中的樂觀技術與潛在憂慮。結合影像拍攝、檔案素材與生成式AI，並與拉縴人男聲合唱團合作錄製新曲，於台灣聲響實驗室設計的多聲道音場中呈現。作品以多頻道影像與客製聲響裝置構成，包括路燈、球形喇叭等，形成由視覺與聽覺環繞的感知場域。觀眾置身作品之中，可感受到資訊迭代、科技加速與影像生成之間的關係。

新北市美術館表示，此次委託創作希望以跨領域形式回應當代影像文化快速演變的脈絡，透過楊嘉輝的創作重新思考資料庫影像與觀眾感知之間的關係。

