自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【第二十一屆林榮三文學獎．散文獎佳作】 洪倪AKA洪媽倪／麵包超人

2025/11/21 05:30

【散文獎佳作】 ◎洪倪AKA洪媽倪【散文獎佳作】 ◎洪倪AKA洪媽倪

作者簡介：

◎洪倪AKA洪媽倪◎洪倪AKA洪媽倪

洪倪AKA洪媽倪，1996年生於彰化海線，本名洪婕倪，世新公廣系畢業。拍過幾年電視節目，目前改拍網路上的東東。曾獲全球華文學生文學獎、新北文學獎、林榮三文學獎，但很少跟別人講。正往擁有自己的ISBN碼之路邁進（真的快了）。

圖◎徐至宏圖◎徐至宏

得獎感言：

一切都很感謝，謝謝評審，謝謝素玉，謝謝阿榮，謝謝編輯昀臻。謝謝不管改幾遍、改幾年，都堅持完成這篇文章的自己。不管是洪倪或洪媽倪，都會繼續寫下去的，應該啦。謝謝大家。

★★★

麵包超人

◎洪倪AKA洪媽倪 圖◎徐至宏

1

我跟母親說大學畢業後要回老家當麵包學徒時，她沒什麼反應。我猜，若我說要當個家裡蹲她也不會怎樣，她只在意我有沒有要回家。搬回家後與母親也沒特別聊什麼，就只是一起住、做室友，但每天有她提供的零食跟素果吃，我彷彿人間地基主。

在104撒履歷，一個月後，我終於找到離家最近的超市烘焙部職缺。

面試時經理很乾脆地講，大學生幹嘛做麵包，要不要來坐辦公室當行政，較涼咧。我以為路上的大學生比TOYOTA還常見，老家顯然偏遠到連大學生都不想開進來。我就是想做麵包啦，談好隔天就上班。

「學徒很苦哦。」臨走前經理又給了一次黃牌警告，好像這麼說完後剩下都沒他的事了。

確實如此，這是我的決定。

2

「麵包超人餓了，會吃自己的臉嗎？」

原來長期重複相同勞動時，大腦不是全然地放空，而是不斷生出極大或極小的問題來煩自己；原來工廠裡除了肢體，其他感官都像失業，整個早上我耳裡只有八貫攪拌機的呻吟，也忘記上一次張嘴說話是什麼時候，因為按表行動沒有溝通的必要。

用進廢退說在廠裡是成立的，至少我的協調性顯著升級：能雙手同時畫圈，三秒內將兩顆麵糰滾成均勻的球――試著左右拿筆同步畫兩個漂亮的圈，你會發現這不容易。

紅豆麵包誕生，同事擺出最大台的工業電扇將寶貝們吹涼。那股香甜壓過我們身上的汗臭，但不管剛出爐的麵包有多香，工廠還是工廠，裡頭的人還是工人。

忍至下班我才能拿手機把問題餵給谷歌。

「《麵包超人》的作者柳瀨嵩經歷過戰爭，體悟到吃飽是最重要的事情，因此創作了讓人吃飽的英雄。」維基沒提到麵包超人會不會餓。

慣性把App切換到IG的那刻，我誤闖多元宇宙，幾秒的限時動態目睹不同人生分支。首先朋友A出國念研究所，發了幾則英國白日街景；接著朋友B遇到爛客戶，下班跟同事去錢櫃夜唱洩憤。

我受到感召，也上傳了出門上班時拍的天空照。最近感受很多，但又不肯被輕易感受。寫寫刪刪，字沒剩幾個，送出。

「原來凌晨五點半的天還是黑的。」

把IG跟臉書都滑掉，下班後天明明還好亮，我怎麼老想些黑黑的事情。

3

麵包學徒就是烘焙廠的練習生，在最底層扛麵粉，努力增粉成為麵包師。但我毫無站上C位的意圖，只是單純想滿足揉捏與發酵的欲望。動畫《烘焙王》的主角有雙太陽之手，在乾寒的日本是做麵包的天才，我摸摸發燙的掌心，覺得我也有。後來才知道，在溼熱的台灣，太陽之手只是夯枷（giâ-kê）。

學徒再上去是三手、二手，最後是師傅。但除了師傅之外其餘的人都差不多，都得刮烤盤。我恨刮烤盤。

白鐵烤盤是不洗的，一人拿刮刀將麵包屑跟油垢刨下，另一人取布把廢料抹進廚餘桶，再噴上烤盤油就算了事。這活如果放在家事裡，就是洗馬桶，離所有不潔與不安最近，只是家裡總有母親去做。我蹲在廠裡的角落刮呀刮，與餿味愈貼愈近，思緒愈跑愈遠。

大學時旁聽社會學課程，學到了勞動異化（alienation）。此刻刮著鐵盤的手再多半秒就要抵達抽筋邊緣，身上沾著扔進洗衣機也消不掉的油耗味，心想難道這就是人被工作異化的樣子嗎？我當初留在台北做廣告就不會異化嗎？

但母親不也這樣操著身子工作嗎，坐在處於解體與未解體之間的竹椅上，她瞇起退化中的眼，拿補網針在網目中穿梭，把漁網接起，也把整個家的斷裂接起。日夜磨出滿手黃繭都不影響她的笑臉，還曾發夢似地對我說，以後要做一個鐵製招牌擺在門口，用書法體刻著「做夢」兩字。

「什麼意思？」

「做網，台語就是做夢啊。」她比我還愛諧音哏。

4

在工廠做事不能戴耳機，偶爾坐辦公室的人會用廣播放音質爛到讓人含淚的地下電台，後來我在家裡找到龜鹿二仙膠，才發現母親也聽一樣的頻道。原來有一種相伴，不是抬頭看同一顆月亮，是聽著同個主持人賣藥的段子，同樣流著滿身的汗。

母親對我這樣的麵包工生活表示滿意，早出早歸，作息正常。重點是她看得見我，好似以前在台北的我是孤魂野鬼。可她看不見我此刻心裡的鬼。

領著最底的工資吃住靠家裡，下班得愈早愈顯長夜無為。我翻看朋友們在其他宇宙的精采生活，他們若擺在貨架上，像網紅可頌、像排隊羅宋；我是鄉下超市的吐司，沒人期待出爐。

有時人會對自己的選擇感到懷疑，此刻若是怪罪他人就顯得格局窄小，所以我們假裝檢討自己：一切都是自己選的。若還不夠有說服力，那再補句：所有的選擇都是最好的選擇。

默念網路上找來的美國小詩，作者說每個人有自己的時區：「紐約比加州快了三小時，但這不表示加州比較慢。」但我選擇這時回老家，可能是正在逆著走，一路退到換日線，退到昨天，退到前天，退到當初離家那天。

一位朋友也剛大學畢業，便已出了書，把我返鄉做麵包的事寫了進去。我當然是買了書、發了支持的限時動態，但沒有提的是欽羨，難解釋的是心虛。其實我沒有多大的抱負，也不打算在家久待。我對外擬了一套好開口的說詞：這是從小的夢想，大學剛畢業是去完成的最好時機。

母親從沒問過我為什麼想做麵包，我不會告訴她，有些缺憾像沒有滿足的口腔期。她始終希望我選平凡的路途，那最安穩。念普通的班級，選普通的高中，能做普通的主婦更好。這些普通一路堆疊，使人來不及特別。

我與手足們都太早學得「識相」這個本事，現在得找件不識相的事去做，才能填滿那乾癟又焦慮的嘴。

我當然也不會告訴她我選擇回家，其實是想跟她多相處。我也不知道怎麼告訴她。

5

國中時跟母親關係特別差，她不懂我，我不懂她。有陣子我喜歡深夜聽著MP3在村裡的墓仔埔騎腳踏車，整條路上只有街燈與我，或許還有其他，莫名的熱鬧使我紓壓。可能這嗜好不太尋常，某天母親也牽著一輛淑女車小心翼翼地說要加入，我說隨便，她便跟上。國中生故意騎得飛快，中年婦女還是繃著大腿肌肉跟了上來。

車輪閃過路邊未收的花生堆，蠅蟲與海風一同死在身上。燈光下競速，柏油路上演著我倆的皮影戲。沒有對白，沒有換位，沒有盡頭。不記得她當時的神情，又為何小心翼翼，甚至忘了我有沒有回頭看過她一次。

總是想甩開她，好像把母體甩得愈遠，愈證明我是有能耐的子代。你看，跟不上了吧，而我左右擺頭才發覺四周無人，誰都沒跟著我。現在想來母親已努力要理解我，可一旦被嘗試著理解，不會被理解的恐懼總先拔得頭籌。

因為我連自己都無法理解。

我為什麼就是不如其他手足們來得知足呢？明明因為無盡的感恩而生出愧疚，又無法抑制地在心底對母親歎怨；知道她的快樂是一家團聚，我依然把握每次離家的機會。

又或是我這樣怕麻煩的人怎麼會迷上做麵包？在家練習時，得先花半個鐘頭揉麵出膜，前前後後還要發酵三次，靠近觀察它的生長是否過頭，溫度是否不夠，像養孩子。有時一個白日耗去，用了十幾個鍋碗，結果換來一桶餿。

但發酵的步驟就是吸引我。以為無機的麵糰其實是生命體，菌種在看不清的角落生滅，一連串的化學反應後生成麵筋，也是麵包吃來Q彈的緣由。這套機制在數千年前，人類什麼都還搞不清時就運行著。明明總是搞不清，那些前人怎麼依舊相信每次的發酵能有結果啊？我抓了麵粉，撒入酵母，也想用時間換來些什麼。我繼續回頭走，試著走入母親的時區。

6

工廠每天都會將隔日要賣的麵包列表，只要表上有菠蘿麵包，都像英語聽力或路邊停車一樣令我緊張。

菠蘿皮是油加糖拌成，不僅軟，摸久還會融。此刻我恨這雙太陽之手，要將菠蘿皮快又均勻地覆在軟如內臟的麵糰上，像被要求殺人不沾血。

「最基本的麵包最難做好。」那日在IG發了經典的全黑底配小白字emo限動。連挫折都在暗示我，最基本的做人也好難。

二三手們跟師傅處不好，常對我說彼此閒話。我總是只聽不說，沒想到也成了被針對的一員。

「你敢這樣做就給我試試看。」三手會用我沒打算做的事情舉例，警告我別這樣那樣。我戰戰兢兢地說好，才發現勞動異化竟是同事給的。

在廠裡，大家愈工作愈相像。但阿榮不一樣。

我們都是左撇子，分組工作時自然被擺在一起。阿榮姨年紀跟母親相當，大概因為牙齒不好，身形細瘦，可她總是對人笑，不介意露出幾顆缺牙。起初我甚至不知道她是印尼人，她的台語比我更溜。我們開始聊天，聊她的老家，聊她多久沒回老家。偶爾她幫我拿個勺，有時我幫她洗個鍋。

阿榮不計較比別人做更多，總是最早來最晚走，但她不識字，職位升不上去，跟我一同領最低的錢。

阿榮需要錢。老公不工作，兒子賭博欠債。八點檔也這樣演，有時我真懷疑編劇在鄉下駐點，專門改編鄰居女人的故事。

遇到的男人不好，事做得比別人多，臉上的笑卻不曾少。阿榮總讓我想起母親。

7

廠裡員工聚餐那晚，下班回家把汗抹去，換上舊班服赴約已是我最大心意。推開簡餐館木門，大家穿著如我隨意，都當來吃頓免費晚餐。

只有阿榮身穿最華麗的連身洋裝。她盤起灰色的髮，露出耳垂上的紅色亮鑽。我沒看過她那樣裝扮，她謹慎地握刀叉，小口嚥下過熟的牛排。我聽到鄰桌的訕笑碎語，不曉得阿榮有沒有聽見。我很生氣，想回家換件低胸晚禮服，要比來比啊，阿榮你別想一支獨秀。

餐後眾人合影，阿榮一直不好意思想拒絕，最後還是擺出優雅的姿勢拍了幾張。那模樣像我參加親戚婚禮的母親，塗著十多年都用不盡的口紅，洋裝已經不合身還是縮著小腹，笑得像那些人生苦難從未發生過。

提離職那天我第一個對阿榮說。她起初不講話，抹完一排肉鬆麵包上的美乃滋後才笑，問我幹嘛要離開，是不是大家對我不好呀。

「你是對我最好的了。」那時我不太懂說話，只在心裡回答她。

我們合力捲著三色吐司的麵糰時，阿榮又笑說妹妹你走了我會捨不得欸。她的眼裡亮晶晶。

「我也捨不得你。」我又在心裡回答，並發現我無法說出口的這些話就像我不知道怎麼跟母親說的那些。

塞了OK繃跟純喫茶在阿榮的置物櫃裡，那是最後一天。烤盤炙熱，她老是負責顧爐，手上的燙疤不合理地多。

時候到，我又離開。其實從來沒人趕我，只是離開總是比較簡單。雖然家門裡尚未解決的事情黏膩得像盆底的麵糊永遠刮不乾淨，但這樣就有理由再回來。

後來每次回老家都像重返那個時區，在那裡，母親依然聽著廣播織著網補著夢。經過那間招牌已經掉色的超市時，我會繞去看看今天的麵包，這批菠蘿烤得不錯，肯定是阿榮顧的爐。

母親與阿榮至今未見過面，我覺得這樣很好，不然兩位孝母開始對彼此發笑時，我會笑死。

一切都還在發酵，熬過歲歲年年的孝母們好像都知道。●

■【評審意見】

大巧若拙◎房慧真

大學生回鄉學做麵包的經歷，以往社會學的異化理論轉為藍領工人的痠痛肌理，知識大腦與身體感官互為扞格也相互填充，形成豐富的層次感。敘事者「我」與家鄉／母親的關係若即若離，透過工廠收音機播放的龜鹿二仙膠賣藥廣告，兩代人勞動流汗只剩耳朵有空的身體，難得調至同頻。本文主題看似寫學做麵包，實則寫近鄉情怯的複雜感，作者對親情的描寫並無用力過猛，而是疏淡有致，麵包廠同事阿榮姊補位母親沉默的身影。語詞活潑，一語雙關的做網／做夢；酵母／孝母令人莞爾一笑。大巧若拙，大音希聲，本文在結構上沒有精心鋪排，修辭也無刻意雕琢，讀來清新可喜。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應