自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．戲看人生】快活在當下

2025/11/21 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

讀書會前閱讀隱地的《人啊人》（爾雅出版），被其中一篇「我們有的，只是剎那」吸引著，十二段短句，彷彿敘說人生，也拋出許多提問，腦海裡浮現一句「當下為真」。

巴西片Cheers To Life的中文片名《快活在當下》，也是「當下」兩字讓我點入，片頭旁白敘述「一名旅人在旅途中遇上交叉路口，不知何去何從，突然想到豎立一個告示牌，寫上他來自己的小鎮名，因為只有知道自己來自何處，才能找到目的地」。這個開場頗有深意，似乎在說明白來處，當下才知道如何抉擇。

一向行事作風自由漫不經心的潔西卡，在骨董店工作，某日檢視進貨時，打破一個花瓶，慌亂掃起碎片，發現其中有條項鍊，和她戴的一模一樣。憶起童年時，和母親及外婆在公園盪鞦韆，她跌落地沒哭，外婆解下項鍊為她戴上，說她的勇敢值得獎勵。

這個美好記憶，在母親與外婆車禍驟逝，父親棄她於孤兒院後，已被塵封，項鍊喚起往事，她好奇的追查那箱物品原主，因而開啟一段自我解構旅程。

找到母親剛過世的加布列，翻出舊相片，裡面竟有外婆拉寇兒和加布列祖母米莉安的合照，但明顯的是照片有三分之一被剪掉。兩人去見米莉安，得知被剪掉的是哈華，她們是三姊妹。但50年前，哈華在訂婚夜，選擇和愛人班傑明私奔，在那年代是醜聞，全家大亂、姊妹失合，哈華與家人斷絕連繫……更震撼潔西卡的是，米莉安說潔的母親黛博拉是哈華的女兒。

潔西卡難以消化這訊息，上網搜尋哈華，發現她與班在以色列開旅行社，看起來生活很富裕，她異想天開的決定去以色列認親，認為可以分遺產。為此偷了骨董項鍊換旅費，拉著加布列同行，兩人到以色列參加班的旅行團，故意在海灘裸泳被捉，引出班。

未料班失魂落魄地出現，說哈華為了一碗湯離開他，只留下「我們的人生不輕鬆，經歷過很多悲傷，使你忘了當初的允諾，我要你回顧我們的旅途，想起快樂是什麼模樣」字條。

儘管手機定位搜尋到哈華所在，班卻毫無鬥志，說習慣自己的床和枕頭，不想離開家。一如哈華所說，當年允諾「無論如何永遠會有冒險奇遇」，讓她放棄一切跟隨的人變了。

潔用計帶班跟著旅行團到耶路撒冷，過程並不順，直到站在哭牆前面祈禱，班將寫上願望的紙條塞入牆的縫隙，重燃信心。

尋找哈華的歷程，看起來像是為班尋愛，但三人都有更深體會。當班說哈華是被領養的，一切突然明朗，哈華的不顧一切，和潔的不在意一切，都來自她們以為自己是被遺棄和孤獨無依的。

早期經歷使潔不敢倚靠任何人，卻在尋人路上，發現自己的心鬆動了，如哈華說「經驗是我們對自己的錯誤命名，也正因此使生命變得獨特而珍貴，我們在錯誤中受苦，也從中學習，然後繼續前行」。（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應