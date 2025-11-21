【家庭plus．戲看人生】快活在當下

圖／達志影像

文／黃文綺

讀書會前閱讀隱地的《人啊人》（爾雅出版），被其中一篇「我們有的，只是剎那」吸引著，十二段短句，彷彿敘說人生，也拋出許多提問，腦海裡浮現一句「當下為真」。

巴西片Cheers To Life的中文片名《快活在當下》，也是「當下」兩字讓我點入，片頭旁白敘述「一名旅人在旅途中遇上交叉路口，不知何去何從，突然想到豎立一個告示牌，寫上他來自己的小鎮名，因為只有知道自己來自何處，才能找到目的地」。這個開場頗有深意，似乎在說明白來處，當下才知道如何抉擇。

一向行事作風自由漫不經心的潔西卡，在骨董店工作，某日檢視進貨時，打破一個花瓶，慌亂掃起碎片，發現其中有條項鍊，和她戴的一模一樣。憶起童年時，和母親及外婆在公園盪鞦韆，她跌落地沒哭，外婆解下項鍊為她戴上，說她的勇敢值得獎勵。

這個美好記憶，在母親與外婆車禍驟逝，父親棄她於孤兒院後，已被塵封，項鍊喚起往事，她好奇的追查那箱物品原主，因而開啟一段自我解構旅程。

找到母親剛過世的加布列，翻出舊相片，裡面竟有外婆拉寇兒和加布列祖母米莉安的合照，但明顯的是照片有三分之一被剪掉。兩人去見米莉安，得知被剪掉的是哈華，她們是三姊妹。但50年前，哈華在訂婚夜，選擇和愛人班傑明私奔，在那年代是醜聞，全家大亂、姊妹失合，哈華與家人斷絕連繫……更震撼潔西卡的是，米莉安說潔的母親黛博拉是哈華的女兒。

潔西卡難以消化這訊息，上網搜尋哈華，發現她與班在以色列開旅行社，看起來生活很富裕，她異想天開的決定去以色列認親，認為可以分遺產。為此偷了骨董項鍊換旅費，拉著加布列同行，兩人到以色列參加班的旅行團，故意在海灘裸泳被捉，引出班。

未料班失魂落魄地出現，說哈華為了一碗湯離開他，只留下「我們的人生不輕鬆，經歷過很多悲傷，使你忘了當初的允諾，我要你回顧我們的旅途，想起快樂是什麼模樣」字條。

儘管手機定位搜尋到哈華所在，班卻毫無鬥志，說習慣自己的床和枕頭，不想離開家。一如哈華所說，當年允諾「無論如何永遠會有冒險奇遇」，讓她放棄一切跟隨的人變了。

潔用計帶班跟著旅行團到耶路撒冷，過程並不順，直到站在哭牆前面祈禱，班將寫上願望的紙條塞入牆的縫隙，重燃信心。

尋找哈華的歷程，看起來像是為班尋愛，但三人都有更深體會。當班說哈華是被領養的，一切突然明朗，哈華的不顧一切，和潔的不在意一切，都來自她們以為自己是被遺棄和孤獨無依的。

早期經歷使潔不敢倚靠任何人，卻在尋人路上，發現自己的心鬆動了，如哈華說「經驗是我們對自己的錯誤命名，也正因此使生命變得獨特而珍貴，我們在錯誤中受苦，也從中學習，然後繼續前行」。（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

